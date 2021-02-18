Caio Alexandre é o representante do Botafogo no prêmio Craque da Galera do Brasileirão 2020

Com a chegada da reta final do Campeonato Brasileiro, o perfil oficial da competição abriu a votação para o prêmio Craque da Galera. Cada time da primeira divisão tem um representante. Pelo lado do Botafogo, quem está concorrendo é o jovem volante Caio Alexandre. + Confira a tabela do Campeonato BrasileiroAté o fechamento desta matéria, Caio Alexandre tinha menos de 1% dos votos, mas está na 13ª colocação. Dessa forma, o jogador esta na frente de Wilson (Coritiba), Tadeu (Goiás), Gilberto (Bahia), Wellington Paulista (Fortaleza), Jean (Atlético-GO), Renato Kayzer (Athletico-PR) e Diego Souza (Grêmio).Gabigol, do Flamengo, lidera a votação com 33% dos votos. Ele é seguido por Luciano, do São Paulo, com 22% dos votos e Luccas Claro, do Fluminense, com 17% dos votos. Patrick (internacional), Guilherme Arana (Atlético-MG), Cano (Vasco), Claudinho (Red Bull Bragantino), Marinho (Santos), Vina (Ceará), Weverton (Palmeiras), Cazares (Corinthians) e Iago Maidana (Sport) são os demais concorrentes. Em 34 partidas pelo Botafogo na série A do Brasileirão, Caio marcou quatro gols. O volante é um dos jogadores formados na base do clube e uma das principais esperanças para o futuro alvinegro.