Cagliari x Milan: Saiba onde assistir e as escalações do jogo do Campeonato Italiano

Líder do Calcio, o Milan enfrenta o Cagliari pela 30ª rodada da Serie A Italiana , fora de casa. Os Rossoneri buscam uma vitória para se manterem na ponta da tabela, diante de uma equipe que busca se distanciar do rebaixamento.

CAGLIARI​O Cagliari briga contra o rebaixamento no Campeonato Italiano. O time está com 25 pontos, na 17ª posição. Uma a frente da zona de descenso. A equipe da Sardenha perdeu os dois últimos jogos e só venceu um, além de ter empatado outros dois, nos cinco mais recentes.

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MILANOs Rossoneri buscam se manter na ponta da tabela. Com 63 pontos, o time tem três a mais que o Napoli e quatro de vantagem sobre a Inter de Milão. Nos últimos cinco jogos, o Milan venceu três e empatou dois e deve contar com a maioria de seus titulares.

Data e horário: sábado, 18 de março, às 16h45 (de Brasília)Local: Unipol Domus, Cagliari, ItáliaÁrbitro: Marco Di BelloAssistentes: Giorgio Peretti e Stefanio Del GiovaneOnde assistir: ESPN e Star + CAGLIARI (Treinador: Walter Mazzarri)Lovato, Altare, Goldaniga, Bellanova, Grassi, Marin, Baselli, Dalbert, Pereiro e João PedroDesfalques: Walukievicz, Nández, Rog e Strootman MILAN (Treinador: Stefano Pioli)Maignan, Hernandez, Tomori, Kalulu, Calabria, Bennacer, Kessie, Leão, Diaz, Messias e IbrahimovicDesfalques: Bakayoko e Kjaer