Cagliari x Milan: onde assistir e prováveis escalações

O líder Milan quer se manter isolado no primeiro lugar do Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira, os rossoneros visitam o Cagliari nesta segunda-feira, às 16h45 (horário de Brasília).

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOAntes da partida, o treinador da equipe rossonera, Stefano Pioli, falou sobre o adversário e o que espera do duelo.

- Temos de estar preparados. Esperamos um jogo difícil contra uma equipe que está muito determinada e que conquistou menos pontos do que merecia. Temos de mostrar muito respeito. O Cagliari é uma equipe bem preparada com excelentes jogadores. As partidas precisam ser jogadas com convicção e determinação. Seria um erro abordar a partida de uma forma diferente do que costumamos fazer: como sempre, tentaremos controlar os procedimentos.