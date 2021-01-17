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Cagliari x Milan: onde assistir e prováveis escalações

Líder do Campeonato Italiano, equipe de Pioli tenta se manter isolada na frente. Mandante pode entrar na zona de rebaixamento em caso de derrota...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 14:58

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 14:58

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O líder Milan quer se manter isolado no primeiro lugar do Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira, os rossoneros visitam o Cagliari nesta segunda-feira, às 16h45 (horário de Brasília).
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOAntes da partida, o treinador da equipe rossonera, Stefano Pioli, falou sobre o adversário e o que espera do duelo.
- Temos de estar preparados. Esperamos um jogo difícil contra uma equipe que está muito determinada e que conquistou menos pontos do que merecia. Temos de mostrar muito respeito. O Cagliari é uma equipe bem preparada com excelentes jogadores. As partidas precisam ser jogadas com convicção e determinação. Seria um erro abordar a partida de uma forma diferente do que costumamos fazer: como sempre, tentaremos controlar os procedimentos.
FICHA TÉCNICA
Cagliari x MilanData e horário: 18/01/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Sardegna Arena (Cagliari, ITA)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Cagliari (Treinador: Eusebio Di Francesco)Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nainggolan, Marin; Sottil, Pedro, Ounas; Simeone
Desfalques: Marko Rog, Ragnar Klavan, Paolo Faragò (lesionados); Nahitan Nández (suspenso)
Milan (Treinador: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Dalot; Kessie, Tonali; Castillejo, Díaz, Hauge; Ibrahimovic.
Desfalques: Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers, Rade Krunic, Matteo Gabbia (lesionados); Rafael Leão (suspenso); Theo Hernández e Hakan Çalhanoglu (Covid-19).

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