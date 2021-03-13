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futebol

Cagliari x Juventus: onde assistir e prováveis escalações

Em partida do Italiano, Cagliari quer se afastar da zona de rebaixamento, enquanto a Juventus tenta brigar pelo título...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 14:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2021 às 14:53
Crédito: AFP
O Cagliari recebe a Juventus neste domingo em sua casa, a Sardegna Arena, em Cagliari. A partida, que terá início às 14h (de Brasília), conta com a equipe da casa tentando fugir do fantasma da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes querem brigar pela liderança do Italiano.
Veja a tabela do ItalianoO Cagliari não se encontra em uma posição tranquila do Campeonato Italiano, e ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos somados. Ainda assim, duas vitórias e um empate nas últimas três partidas colocam a moral da equipe no alto, e uma vitória contra a Juventus pode parecer um cenário realista.
- Sete pontos por semana não são um milagre, mas um caminho importante que conseguimos fazer, sacudindo as negatividades acumuladas anteriormente. Amanhã queremos somar mais pontos, embora saibamos que nos espera uma corrida muito complicada - disse Leonardo Semplici, treinador do Cagliari.
A Juventus vive um Campeonato Italiano de altos e baixos, e ocupa a terceira colocação. Após a eliminação nas oitavas de final da Champions League para o Porto, a equipe de Turim tem o título nacional como alvo, e quer vencer de qualquer forma.
- Temos de começar de novo com entusiasmo para começar amanhã, frente ao Cagliari. Nos momentos de dificuldade temos que tirar o melhor e mostrar que somos a Juventus . Em março, a temporada ainda não acabou. Temos 13 jogos do campeonato pela frente, além da final da Coppa Itália. Nossos objetivos não mudaram e a possibilidade de alcançá-los depende de nós - disse Andrea Pirlo, treinador da Juventus.FICHA TÉCNICACAGLIARI X JUVENTUS - Campeonato Italiano - 27ª rodad#a
Data e horário: 14/03/2021, às 14h (de Brasília)Local: Sardegna Arena, em Cagliari (ITA)Árbitro: Gianpaolo CalvareseAssistentes: Mauro Vivenzi e Dario CecconiOnde assistir: SporTV, Band e Estádio TNT Sports
CAGLIARI (Treinador: Leonardo Semplici)Cragno; Caeppitelli, Godín e Rugani; Nández, Marin, Duncan, Naingolan e Zappa; João Pedro e Simeone.
Desfalques: Rog e Sottil (lesionados); Lykogiannis (suspenso).
JUVENTUS (Treinador: Andrea Pirlo)Buffon; Danilo, Bonucci e De Ligt; Bernardeschi, McKennie, Rabiot, Arthur e Chiesa; Kulusevski e Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Dybala, Demiral e Bentancur (lesionados).

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