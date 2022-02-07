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Cagliari escapa do Z-4, com participação de brasileiro, após vitória sobre a Atalanta

Surpreendendo como visitante, Cagliari ganha com assistência do lateral Dalbert...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 17:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 17:48
Neste domingo (06), o Cagliari triunfou sobre a Atalanta fora de casa pelo placar de 2 a 1 e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Italiano, com direito a assistência do lateral Dalbert.Os gols da partida saíram somente na segunda etapa. O lateral-esquerdo Dalbert realizou um cruzamento aos 5 minutos do período final e contou com a finalização certeira do uruguaio Gastón Pereiro.
Com desvantagem numérica em campo, a Atalanta igualou o marcador com o zagueiro José Luis Palomino, mas o êxtase do time da casa passou rapidamente. Raoul Bellanova construiu jogada pela direita e tocou para o Gaston marcar o seu segundo gol. Depois disso, a Atalanta não conseguiu empatar diante de sua torcida.
– Foi um jogo muito importante pra gente – exclamou Dalbert. O lateral-esquerdo ainda completou reconhecendo o comprometimento da equipe.
A equipe viaja até a região da Toscana para enfrentar o Empoli na próxima rodada. O jogo acontecerá no próximo domingo (13), no estádio Carlo Castellani.
Crédito: ObrasileiroDalberttevepapelcrucialnaconquistadostrêspontos(Digulgação:Cagliari

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