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futebol

Cagliari carimba a faixa da Juventus, e vence a campeã italiana em casa

Time da Sardenha suporta pressão e aproveita chances no ataque para somar três pontos...
LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 19:05

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 19:05

Crédito: Divulgação / Cagliari / Site oficial
O Cagliari carimbou a faixa da Juventus e venceu a campeã do Campeonato Italiano nesta quarta-feira. Em jogo válido pela 37ª rodada da competição, o time da Sardenha derrotou a Bianconeri por 2 a 0, com gols de Gagliano e Gio Simeone.
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O time da casa começou o jogo em cima e logo aos sete minutos abriu o placar. O ala-direito Faragò foi na linha de fundo e cruzou para a área. A bola passou por todo mundo e sobrou para o ala-esquerdo Mattiello, que tocou para o meio e viu Gagliano só escorar para fazer 1 a 0.
Depois do gol, a Juventus se lançou ao ataque para buscar o empate. E apesar de ter o controle do jogo e criar as melhores chances, viu Gio Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid, fazer o segundo nos acréscimos do primeiro tempo. O argentino, em contra-ataque, arriscou de fora de área e Buffon não chegou na bola.
No segundo tempo, o time de Maurizio Sarri continuou em cima do Cagliari, mas a pressão foi em vão. Cristiano Ronaldo e companhia viram o goleiro Alessio Cragno fazer uma grande partida e impedir que a rede da equipe da Sardenha fosse balançada.
Com a vitória, o Cagliari chega aos 45 pontos e agora está em 13º lugar. Líder e já campeã, a Juventus permanece com 83 pontos. Na próxima rodada, a última do Italiano, o Cagliari visita o Milan. Já a Velha Senhora, encerra a competição contra a Roma, em casa.

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