Cagliari carimba a faixa da Juventus, e vence a campeã italiana em casa

Crédito: Divulgação / Cagliari / Site oficial

O Cagliari carimbou a faixa da Juventus e venceu a campeã do Campeonato Italiano nesta quarta-feira. Em jogo válido pela 37ª rodada da competição, o time da Sardenha derrotou a Bianconeri por 2 a 0, com gols de Gagliano e Gio Simeone.

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O time da casa começou o jogo em cima e logo aos sete minutos abriu o placar. O ala-direito Faragò foi na linha de fundo e cruzou para a área. A bola passou por todo mundo e sobrou para o ala-esquerdo Mattiello, que tocou para o meio e viu Gagliano só escorar para fazer 1 a 0.

Depois do gol, a Juventus se lançou ao ataque para buscar o empate. E apesar de ter o controle do jogo e criar as melhores chances, viu Gio Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid, fazer o segundo nos acréscimos do primeiro tempo. O argentino, em contra-ataque, arriscou de fora de área e Buffon não chegou na bola.

No segundo tempo, o time de Maurizio Sarri continuou em cima do Cagliari, mas a pressão foi em vão. Cristiano Ronaldo e companhia viram o goleiro Alessio Cragno fazer uma grande partida e impedir que a rede da equipe da Sardenha fosse balançada.