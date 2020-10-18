Cagliari bate o Torino em dia que mandantes sofrem no Italiano

A manhã de domingo no Campeonato Italiano foi marcada pelo insucesso dos times mandantes. Em três jogos, duas vitórias de visitantes e um empate. Na Bolonha, o Sassuolo venceu o Bologna de virada. Em Turim, o Cagliari venceu o Torino. Já a Fiorentina, ficou apenas no empate com o Spezia.
BOLOGNA X SASSUOLOO primeiro jogo do dia foi entre Bologna e Sassuolo e o time da casa saiu na frente, com gol de Soriano. Berardi empatou para os visitantes, mas Svanberg e Orsolino colocaram o Bologna na frente de novo. Na etapa final, em um intervalo de 13 minutos, o time verde e preto marcou três vezez, com Djuricic, Caputo e Tomiyasu (contra) para vencer por 4 a 3.
TORINO X CAGLIARINa cidade de Turim, Belotti, logo aos quatro minutos, colocou o Torino na frente em cobrança de pênalti. Porém, o brasileiro João Pedro e o atacante Giovanni Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid, marcaram para virar. Belotti, de novo, igualou o placar. Mas o dia era de Simeone. O camisa 9 marcou mais uma vez para dar números finais ao jogo.
SPEZIA X FIORENTINAO único jogo que não teve vencedor foi entre Spezia e Fiorentina. O time de Florença começou o jogo com tudo e com menos de cinco minutos já vencia por 2 a 0, com gols de Pezzella e Beraghi. Porém, os donos da casa diminuíram no primeiro tempo com Daniele Verde e empataram em 2 a 2 na etapa final com Diego Farias.