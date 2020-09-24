Cagliari anuncia a contratação do zagueiro uruguaio Diego Godín

Crédito: Godín esteve na Inter de Milão durante a última temporada e fez 36 jogos (Divulgação

O Cagliari, da Itália, fechou a contratação do zagueiro Diego Godín, que estava na Inter de Milão. O uruguaio de 34 anos assina contrato até junho de 2023 com o time da Sardenha.A transferência do defensor já era iminente nos últimos dias. No início desta quinta-feira (24), Godín publicou agradecimento nas redes sociais pelo período na Inter de Milão:

- Muito obrigado a toda família Nerazzurri pelo carinho e respeito que eu recebi durante este ano. Tem sido uma temporada intensa e atípica pela situação que vivemos no mundo. Porém, apesar disso, acredito que fizemos um bom trabalho. Colocamos a equipe outra vez em cima, lutando por coisa importantes - disse Godín.

Godín esteve presente em 36 partidas da Inter de Milão na última temporada - 23 delas no Campeonato Italiano. Pelo clube nerazzurri, fez dois gols.