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futebol

Cafu recebe prêmio de melhor lateral direito da história do futebol

Ala brasileiro foi o mais votado para integrar o time do Bola de Ouro Dream Team, prêmio da revista 'France Football' aos melhores jogadores de cada posição de todos os tempos...

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 12:40

LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 12:40
Crédito: Antonio Scorza/AFP
A revista "France Football" divulgou os nomes de quatro integrantes que conquistaram pesença no Bola de Ouro Dream Team, prêmio dado aos melhores jogadores da história de cada posição. Cafu, lateral direito e capitão do pentacampeonato mundial com a Seleção Brasileira, conquistou vaga pela ala.
Além do brasileiro, a publicação também divulgou o nome de outros três atletas que conquistaram o prêmio. O goleiro Lev Yashin foi eleito o maior da história, Beckenbauer foi eleito o melhor zagueiro do futebol, enquanto Paolo Maldini ocupa o lugar na lateral esquerda.
O prêmio do Bola de Ouro Dream Team ocupa o lugar do tradicional Ballon D'or, que não terá edição da última temporada por conta dos prejuízos esportivos causados pela pandemia da Covid-19. Os nomes dos meio-campistas e atacantes serão conhecidos ainda nesta segunda-feira. Participam da votação 140 jornalistas ao redor do mundo.

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