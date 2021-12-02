Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cafu rasga elogios para Vinícius Júnior: 'É incrível o que está fazendo'

Em entrevista para jornal espanhol, embaixador da Copa do Mundo do Qatar elogiou o momento do atacante do Real Madrid e analisou outras peças da Seleção Brasileira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2021 às 11:06

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 11:06

Cafu, lateral bicampeão do mundo com a Seleção Brasileira, rasgou elogios a Vinícius Júnior. Em entrevista ao "As", o embaixador da Copa do Qatar afirmou que o jovem deixou de ser uma promessa para ser uma realidade e analisou o que mudou no atacante do Real Madrid.- Passou de uma promessa para ser uma realidade. É incrível o que está fazendo. No seu início no clube, ele era "muita diversão e pouca finalização", mas agora é "muita diversão e muito mais finalização". Está jogando um futebol mais compacto e isso o está fazendo crescer. Por isso se espera tanto dele.
> Veja a tabela da Champions League
O capitão do penta também não deixou de elogiar Neymar, camisa 10 do Brasil e a principal esperança técnica para a conquista do hexacampeonato mundial em 2022.
- Neymar é um craque. É um jogador diferente que todos esperam ver. Faz jogadas atrativas para o torcedor, se diverte no campo. Se fala dele como um dos melhores jogadores do mundo e já merece ganhar um prêmio individual. É um atleta muito importante para o futebol e espero que se recupere de sua lesão.
O ex-lateral também comentou sobre as polêmicas leis do Qatar contra pessoas que pertencem ao grupo LGBTQIA+, mas garantiu que todos poderão se divertir no período da Copa do Mundo.
- Nós temos que nos adaptar a legislação do país, não o contrário. Não podemos fazer com que um país se adapte a gente. Quem vier ao Mundial, estará muito bem aqui e vai se divertir. Isso respeitando as regras como em qualquer lugar.
Vinícius Júnior e Neymar são duas das principais esperanças do torcedor brasileiro para o próximo Mundial. Tite ainda tem mais cinco jogos por fazer pelas Eliminatórias da Conmebol, além de amistosos contra outras seleções em busca da melhor preparação para o torneio.
Crédito: ViníciusJúniorfoialvodeelogiosdeCafu,lateralbicampeãodomundo(Foto:JosepLAGO/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados