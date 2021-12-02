Cafu rasga elogios para Vinícius Júnior: 'É incrível o que está fazendo'

Cafu, lateral bicampeão do mundo com a Seleção Brasileira, rasgou elogios a Vinícius Júnior. Em entrevista ao "As", o embaixador da Copa do Qatar afirmou que o jovem deixou de ser uma promessa para ser uma realidade e analisou o que mudou no atacante do Real Madrid.- Passou de uma promessa para ser uma realidade. É incrível o que está fazendo. No seu início no clube, ele era "muita diversão e pouca finalização", mas agora é "muita diversão e muito mais finalização". Está jogando um futebol mais compacto e isso o está fazendo crescer. Por isso se espera tanto dele.

> Veja a tabela da Champions League

O capitão do penta também não deixou de elogiar Neymar, camisa 10 do Brasil e a principal esperança técnica para a conquista do hexacampeonato mundial em 2022.

- Neymar é um craque. É um jogador diferente que todos esperam ver. Faz jogadas atrativas para o torcedor, se diverte no campo. Se fala dele como um dos melhores jogadores do mundo e já merece ganhar um prêmio individual. É um atleta muito importante para o futebol e espero que se recupere de sua lesão.

O ex-lateral também comentou sobre as polêmicas leis do Qatar contra pessoas que pertencem ao grupo LGBTQIA+, mas garantiu que todos poderão se divertir no período da Copa do Mundo.

- Nós temos que nos adaptar a legislação do país, não o contrário. Não podemos fazer com que um país se adapte a gente. Quem vier ao Mundial, estará muito bem aqui e vai se divertir. Isso respeitando as regras como em qualquer lugar.

Vinícius Júnior e Neymar são duas das principais esperanças do torcedor brasileiro para o próximo Mundial. Tite ainda tem mais cinco jogos por fazer pelas Eliminatórias da Conmebol, além de amistosos contra outras seleções em busca da melhor preparação para o torneio.