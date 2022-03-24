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Cafu não crê em técnico português na Seleção: 'Somos pentacampeões com cinco treinadores brasileiros'

Capitão do penta vê qualidade nos estrangeiros, mas confia em comandantes nacionais para assumir a Seleção após Tite...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 12:41

Publicado em 24 de Março de 2022 às 12:41

Cafu, ex-jogador e capitão do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira, não vê necessidade na chegada de um técnico português após a saída de Tite. Em entrevista ao LANCE! durante o evento que antecede o Prêmio Laureus 2022, o veterano disse que o Brasil é a equipe a ser batida.- Eu acho que um técnico português não assumiria (a Seleção Brasileira). Não porque eles não queiram ou não tenham capacidade, mas eu acho que nós temos que deixar com um técnico brasileiro. Nós somos o único país pentacampeão do mundo e com cinco treinadores brasileiros, então nós somos o time a ser vencido.
> Veja a tabela da Eliminatória da Copa do Mundo da América do Sul
Nomes como o de Jorge Jesus e Abel Ferreira, que possuem uma passagem marcante pelo futebol brasileiro, já foram cotados para assumir o posto de Tite. No entanto, Cafu acredita que os portugueses deveriam fazer história com a seleção lusitana.
- (Jorge Jesus e Abel Ferreira) São grandes treinadores, mas acho que eles também precisam fazer história na seleção de seus países. Portugal, por exemplo, ainda não foi campeão mundial. Está aí uma oportunidade tanto para Jorge Jesus quanto para o Abel fazerem história dentro da seleção de Portugal.
Classificado para a Copa do Mundo, o Brasil entra em campo nesta quinta-feira diante do Chile pela penúltima rodada do duelo pela Eliminatória da América do Sul. O Mundial do Qatar, que será disputado entre novembro e dezembro, será o último torneio de Tite com a Amarelinha.
Crédito: TiteestáemseuúltimoanocomotécnicodaSeleçãoBrasileira(Foto:CARLDESOUZA/AFP

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