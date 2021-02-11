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Cafu fala sobre Neymar: 'Eu o vejo focado e conectado no que ele precisa fazer para ser um campeão mundial'

Ex-lateral direito da Seleção Brasileira falou sobre o craque do Paris Saint-Germain e outros assuntos do futebol...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 17:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2021 às 17:01
Crédito: Divulgação
A lenda da Seleção Brasileira, o ex-lateral direito Cafu, falou em entrevista ao 'Marca', da Espanha, sobre diversos assuntos do futebol, entre eles a saída de possível Messi do Barcelona, a preparação para a Copa do Mundo no Qatar e a mentalidade de Neymar.
Veja a tabela do EspanholCafu está no Qatar para o Mundial de Clubes e, em entrevista ao Marca, falou sobre os preparativos do país para a Copa do Mundo.
- É um Mundial completamente diferente. Infelizmente, a pandemia afastou o público dos estádios, mas o Qatar se preparou muito bem para isso. Há 5% do público nos estádios e essas pessoas respeitam todos os protocolos da OMS. Mas sim, é muito triste ver uma final como essa, com um público tão pequeno -disse.
Perguntado sobre uma participação do Qatar na Copa América 2021, o ex-jogador falou positivamente sobre o assunto.
- É importante para o Qatar ganhar experiência e expectativas. Os jogadores terão a oportunidade de jogar contra grandes times que já foram campeões mundiais. É ótimo para o Catar e fará com que a equipe se sinta um pouco mais importante em campo - falou.
Seguindo no âmbito da Copa América, Cafu falou sobre a Seleção Brasileira e Neymar.
- A Copa América é sempre difícil. Qualquer uma das melhores equipes pode vencer. Ser anfitriões Argentina e Colômbia não vão deixar as coisas fáceis ... De qualquer forma, vejo grandes possibilidades entre Brasil, Argentina e Colômbia para a vitória final.
- Pode ser a Copa América de Neymar e a Copa do Mundo de 2022 de Neymar. 'Ney' tem a responsabilidade de levar o Brasil a grandes vitórias. Eu o vejo focado e conectado no que ele precisa fazer para ser um campeão mundial.
O ex-lateral falou também sobre uma possível saída de Messi para o Paris Saint-Germain.
- Ver Neymar e Messi jogarem juntos novamente seria sensacional. Vimos o que ambos fizeram no Barcelona anos atrás. Não sei se o Messi vai para o PSG, mas se for, vai ganhar um torcedor (risos).

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