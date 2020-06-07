Cafu afirma: 'Alexander-Arnold, do Liverpool, pode se tornar um dos melhores jogadores do mundo'

Em declarações à FIFA, o ex-jogador, pentacampeão com a seleção brasileira, Cafu, afirmou que o lateral direito do Liverpool, Alexander-Arnold, tem tudo para se tornar um dos melhores jogadores do mundo. Além disso, o brasileiro teceu muitos elogios ao inglês, de 21 anos, que tem sido um dos destaques da equipe dirigida por Jürgen Klopp.
- Alexander-Arnold é um jogador sensacional e um talento raro. Se continuar a jogar como tem feito será um dos melhores jogadores do mundo e tem potencial para vencer o prêmio de melhor jogador da FIFA. É brilhante tecnicamente e tem imensa qualidade. Tem o estilo brasileiro de jogar. Gosto muito de o ver a jogar. Depois, ao jogar numa grande equipa tem ajudado no seu crescimento - afirmou Cafu.
Não é a primeira vez que o capitão do penta elogia Arnold. Em fevereiro, em entrevista concedida ao jornal britânico, 'Mirror', o ex-jogador frisou que o lateral direito é um jogador forte, habilidoso, muito ofensivo, que cria muitas chances de gol para o Liverpool.
- Penso que o Alexander-Arnold é um dos melhores do mundo, sem qualquer sombra de dúvida. É um grande jogador, diria que tem as mesmas características que eu tinha. Tem um grande potencial, é forte, habilidoso, e leva o jogo para a frente e cria chances de gol para o Liverpool - apontou
Desde que estreou nos profissionais do Liverpool, em 2016, Arnold disputou 125 partidas e fez 6 gols com a camisa dos Reds. Até o momento, ele conquistou diversos títulos como a Liga dos Campeões da UEFA, na temporada 2018–19, a Supercopa da UEFA, em 2019, e o Mundial de Clubes da FIFA, também em 2019, sobre o Flamengo. E MAIS:Ex-jogador afirma: Florentino Luis, do Benfica, precisa de mais rodagem para jogar no Real MdridBrescia estabelece valor inicial de joia italiana, Sandro TonaliBarcelona monitora Raphael Guerreiro, do Borussia DortmundTal pai, tal filho! Confira os esportistas que seguiram a carreira dos paisInter de Milão descarta Arturo Vidal por conta de sua idade E MAIS: