Cafu afirma: 'Alexander-Arnold, do Liverpool, pode se tornar um dos melhores jogadores do mundo'

Crédito: AFP

Em declarações à FIFA, o ex-jogador, pentacampeão com a seleção brasileira, Cafu, afirmou que o lateral direito do Liverpool, Alexander-Arnold, tem tudo para se tornar um dos melhores jogadores do mundo. Além disso, o brasileiro teceu muitos elogios ao inglês, de 21 anos, que tem sido um dos destaques da equipe dirigida por Jürgen Klopp.

- Alexander-Arnold é um jogador sensacional e um talento raro. Se continuar a jogar como tem feito será um dos melhores jogadores do mundo e tem potencial para vencer o prêmio de melhor jogador da FIFA. É brilhante tecnicamente e tem imensa qualidade. Tem o estilo brasileiro de jogar. Gosto muito de o ver a jogar. Depois, ao jogar numa grande equipa tem ajudado no seu crescimento - afirmou Cafu.

Não é a primeira vez que o capitão do penta elogia Arnold. Em fevereiro, em entrevista concedida ao jornal britânico, 'Mirror', o ex-jogador frisou que o lateral direito é um jogador forte, habilidoso, muito ofensivo, que cria muitas chances de gol para o Liverpool.

- Penso que o Alexander-Arnold é um dos melhores do mundo, sem qualquer sombra de dúvida. É um grande jogador, diria que tem as mesmas características que eu tinha. Tem um grande potencial, é forte, habilidoso, e leva o jogo para a frente e cria chances de gol para o Liverpool - apontou