Caetano é o novo reforço do São Caetano para o Campeonato Paulista

Crédito: Divulgação/São Caetano

O zagueiro Caetano é a novidade do São Caetano para a disputa do Campeonato Paulista. O jogador de 21 anos de idade chega por empréstimo junto ao Corinthians e permanece na equipe até o final da competição estadual. O atleta chega para reforçar o setor defensivo, podendo atuar tanto como zagueiro como lateral-esquerdo.

Apesar da juventude, Caetano tem no currículo, além do Timão, grandes equipes do futebol nacional, como Vasco e Botafogo - ainda na base - e o Oeste. Tendo as características a imposição física e a qualidade no passe, Caetano espera ajudar o São Caetano a voltar aos momentos de destaque nacional do início do século.

- Momento de felicidade, poder disputar um Paulista por uma equipe que tem peso histórico como esse. Chego motivado para mostrar meu futebol e poder ajudar a equipe a mostrar seus objetivos e recolocar o clube no cenário nacional. Dedicação e empenho não faltarão nesta temporada. Pelo grupo que temos, podemos ir longe na competição. Para isso, precisamos trabalhar bastante para comprovar em campo a qualidade do elenco que está sendo montado - disse, completando sobre seu estilo de jogo:

- Eu procuro sempre observar grandes jogadores e atender o que os treinadores pedem. Eu gosto de jogar, ter a bola nos pés e estou trabalhando ainda mais esse passe e a bola longa para surpreender os adversários. Acho que aqui no São Caetano vou conseguir demonstrar isso. Claro, tendo como prioridade defender bem, recuperar a bola rápido e construir as jogadas. Assim como o ataque participa da defesa, acho que a defesa também ajuda na construção do jogo - afirmou.

Caetano terminou a Série B do último ano, quando jogou pelo Oeste, com cerca de 80% de aproveitamento nos passes, sendo uma parte significativa no campo ofensivo. Defensivamente, apenas quatro cartões em 20 aparições em campo no Brasileirão.