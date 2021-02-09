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futebol

Caen x PSG: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida

Parisienses viajam até a cidade de Caen, no noroeste do país, para enfrentar equipe da segunda divisão na maior competição de clubes do mundo. Neymar deve ser titular...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 15:13

LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 15:13
Crédito: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP
Vai começar a Copa da França para o Paris Saint-Germain. Maior campeão do torneio, com 13 conquistas, Neymar e companhia estreiam no maior torneio de futebol do mundo nesta quarta-feira. Ao todo, cerca de 7 mil times disputam a competição. O adversário parisiense será o Caen, da segunda divisão.
+ Veja a tabela da Ligue 1Em busca de mais uma conquista da Copa da França, o PSG defende o título na atual temporada. Para o confronto desta quarta, o técnico Mauricio Pochettino deve mandar a campo uma equipe alternativa, mas o atacante Neymar tem grandes chances de ser titular, uma vez que começou o último jogo parisiense.
- Vamos tomar as melhores decisões para ser competitivo contra o Caen. Este é o nosso primeiro objetivo. Hoje irei analisar a condição e a forma de cada jogador. Veremos quem está disponível e levaremos em consideração o risco de lesões. Vamos colocar em campo o melhor time possível, com jogadores a 100% em todas as posições para vencer este jogo - disse Pochettino.
Querendo ser zebra, o Caen sabe das limitações e da dificuldade de encarar uma das melhores equipes do mundo, com várias estrelas no elenco. E o técnico do clube da segunda divisão, Pascal Dupraz, afirmou que o cenário comum é de uma goleada parisiense.
- Não há complexos para alimentar, não somos favoritos. Existe apenas a pressão de ser espancado. Isso deve nos ajudar a nos preparar para jogos futuros. O PSG é o campeão nacional por muitos anos e o último finalista da Liga dos Campeões - disse Dupraz.
+ Tem clube interessado em Alexandre Pato: veja jogadores com passagem por seleção que estão sem timeFICHA TÉCNICA
Caen x Paris Saint-GermainCopa da França - Nona Fase
Data e horário: 10/02/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Estádio Michel d'Ornano, em Caen (FRA)Árbitro: Jérôme MiguelgorryAssistentes: Christophe Mouysset e Julien HaulbertOnde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS TIMES
CAEN (Técnico: Pascal Dupraz)Clementia; Beka Beka, Weber e Mbengue; Yago, Jessy Pi, Anthony Gonçalves e Vandermersch; Zady Sery, Court e Mendy.
Desfalques: Remy Riou, Oniangue e Rivierez (lesionados); Gioacchini e Deminguet (suspensos).
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Letellier; Florenzi, Kehrer, Danilo Pereira e Bakker; Kapo, Rafinha e Draxler; Sarabia, Kean e Neymar.
Desfalques: Di María, Keylor Navas, Dagba, Ander Herrera (lesionados); Diallo e Pembele (Covid-19).

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