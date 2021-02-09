Caen x PSG: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida

Crédito: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Vai começar a Copa da França para o Paris Saint-Germain. Maior campeão do torneio, com 13 conquistas, Neymar e companhia estreiam no maior torneio de futebol do mundo nesta quarta-feira. Ao todo, cerca de 7 mil times disputam a competição. O adversário parisiense será o Caen, da segunda divisão.

+ Veja a tabela da Ligue 1Em busca de mais uma conquista da Copa da França, o PSG defende o título na atual temporada. Para o confronto desta quarta, o técnico Mauricio Pochettino deve mandar a campo uma equipe alternativa, mas o atacante Neymar tem grandes chances de ser titular, uma vez que começou o último jogo parisiense.

- Vamos tomar as melhores decisões para ser competitivo contra o Caen. Este é o nosso primeiro objetivo. Hoje irei analisar a condição e a forma de cada jogador. Veremos quem está disponível e levaremos em consideração o risco de lesões. Vamos colocar em campo o melhor time possível, com jogadores a 100% em todas as posições para vencer este jogo - disse Pochettino.

Querendo ser zebra, o Caen sabe das limitações e da dificuldade de encarar uma das melhores equipes do mundo, com várias estrelas no elenco. E o técnico do clube da segunda divisão, Pascal Dupraz, afirmou que o cenário comum é de uma goleada parisiense.

- Não há complexos para alimentar, não somos favoritos. Existe apenas a pressão de ser espancado. Isso deve nos ajudar a nos preparar para jogos futuros. O PSG é o campeão nacional por muitos anos e o último finalista da Liga dos Campeões - disse Dupraz.

+ Tem clube interessado em Alexandre Pato: veja jogadores com passagem por seleção que estão sem timeFICHA TÉCNICA

Caen x Paris Saint-GermainCopa da França - Nona Fase

Data e horário: 10/02/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Estádio Michel d'Ornano, em Caen (FRA)Árbitro: Jérôme MiguelgorryAssistentes: Christophe Mouysset e Julien HaulbertOnde assistir: Fox Sports

PROVÁVEIS TIMES

CAEN (Técnico: Pascal Dupraz)Clementia; Beka Beka, Weber e Mbengue; Yago, Jessy Pi, Anthony Gonçalves e Vandermersch; Zady Sery, Court e Mendy.

Desfalques: Remy Riou, Oniangue e Rivierez (lesionados); Gioacchini e Deminguet (suspensos).

PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Letellier; Florenzi, Kehrer, Danilo Pereira e Bakker; Kapo, Rafinha e Draxler; Sarabia, Kean e Neymar.