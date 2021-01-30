Cádiz x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: AFP

Neste domingo, às 12:15h (de Brasília), o Atlético de Madrid viaja para enfrentar o Cádiz, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe treinada por Diego Simeone ocupa a liderança do torneio, e ainda tem dois jogos a menos que o Real Madrid, segundo colocado. Com a vitória do Atlético, a diferença pode chegar aos dez pontos.

Veja a tabela do EspanholNo meio da tabela, o Cádiz enfrenta um adversário extremamente complicado nesta rodada. Décimo segundo colocado, o time quer vencer em casa pra se afastar da zona de rebaixamento, buscando permanecer em uma posição segura da tabela.

O Atlético de Madrid ocupa a liderança do Campeonato Espanhol com sete pontos de diferença para o Real Madrid, segundo colocado, além de ter dois jogos a mais que o rival. A vitória contra o Cádiz pode ser importante para aumentar ainda mais a vantagem.

Contra o Cádiz, o Atlético busca, mais uma vez, ter a força ofensiva de João Félix e Luis Suárez sendo explorada. Juntos, os dois atacantes somam 18 gols no Espanhol, contando ainda com a participação de jogadores como Marcos Llorente e Yannick Carrasco no ataque.FICHA TÉCNICACádiz x Atlético de Madrid

Data e horário: 31/01/2021, às 12:15h (de Brasilia)Local: Estadio Ramon de Carranza, em Cádiz (ESP)Árbitro: Jesus Gil ManzanoAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Diego Sánchez RojoOnde assistir: Fox Sports

Cádiz (Treinador: Alvaro Cervera)Jeremías Ledesma; Carcelén, Alcala, Juan Cala e González; Salvi, Jonsson, Fali e Álex Fernandez; Álvaro Negredo e Anthony Lozano.

Desfalques: Akapo, Quezada e Mari (lesionados).

Atlético de Madrid (Treinador: Diego Simeone)Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez e Hermoso; Koke, Saúl, Llorente e Carrasco; João Félix e Luis Suárez.