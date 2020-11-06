Cádiz tenta surpreender Atlético de Madrid fora de casa no Espanhol

Crédito: Luis Suárez é a esperança de gols do Atlético de Madrid contra o Cádiz (Yuri Kochetkov / POOL / AFP

Em confronto direto por posição na tabela do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebe o Cádiz neste sábado, às 17h (horário de Brasília). A equipe de Simeone vem de um empate decepcionante na Liga dos Campeões, mas tenta se manter na briga pelo título da La Liga e se aproximar da Real Sociedad.

Apesar das recentes críticas por conta dos desempenhos abaixo do esperado, Diego Simeone afirma que não pretende mudar o estilo de jogo e elogia o rival.

- Não valorizo uma mudança na forma de jogar, seguimos o que a equipe nos pede e o que nos aproxima do gol. O Cádiz é um time muito forte, que ganhou quatro partidas em casa e é muito compacta. Eu gosto da forma deles de jogar e o trabalho coletivo.

O Cádiz já derrotou o Real Madrid na capital espanhola, mas o técnico Álvaro Cervera reconhece a dificuldade diante dos colchoneros e espera um jogo muito complicado.

- Não sei se será o mais complicado, mas será o mais distinto de todos. O Atlético é um sério candidato ao título. Não creio que vamos surpreender um time como o deles, mas os jogos devem ser disputados. Espero ver o Cádiz bem plantado no campo e sabendo os locais onde o Atlético pode nos prejudicar