Cádiz tenta surpreender Atlético de Madrid fora de casa no Espanhol

Em confronto direto por posição na tabela do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebe o Cádiz neste sábado, às 17h (horário de Brasília). A equipe de Simeone vem de um empate decepcionante na Liga dos Campeões, mas tenta se manter na briga pelo título da La Liga e se aproximar da Real Sociedad.
Apesar das recentes críticas por conta dos desempenhos abaixo do esperado, Diego Simeone afirma que não pretende mudar o estilo de jogo e elogia o rival.
- Não valorizo uma mudança na forma de jogar, seguimos o que a equipe nos pede e o que nos aproxima do gol. O Cádiz é um time muito forte, que ganhou quatro partidas em casa e é muito compacta. Eu gosto da forma deles de jogar e o trabalho coletivo.
O Cádiz já derrotou o Real Madrid na capital espanhola, mas o técnico Álvaro Cervera reconhece a dificuldade diante dos colchoneros e espera um jogo muito complicado.
- Não sei se será o mais complicado, mas será o mais distinto de todos. O Atlético é um sério candidato ao título. Não creio que vamos surpreender um time como o deles, mas os jogos devem ser disputados. Espero ver o Cádiz bem plantado no campo e sabendo os locais onde o Atlético pode nos prejudicar
Ambos os times estão com 14 pontos, mas os colchoneros estão com dois jogos a menos e buscam confirmar o favoritismo em casa diante do clube que acabou de subir da segunda divisão e faz uma campanha surpreendente. Os visitantes chegam com cinco partidas de invencibilidade, sendo três vitórias e tentam aprontar para cima do gigante espanhol.