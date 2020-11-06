Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cádiz tenta surpreender Atlético de Madrid fora de casa no Espanhol

Equipe de Diego Simeone vive momento conturbado e sofre críticas por conta do estilo de jogo. Visitantes estão há cinco jogos sem perder e buscam surpreender novamente...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 12:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2020 às 12:34
Crédito: Luis Suárez é a esperança de gols do Atlético de Madrid contra o Cádiz (Yuri Kochetkov / POOL / AFP
Em confronto direto por posição na tabela do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebe o Cádiz neste sábado, às 17h (horário de Brasília). A equipe de Simeone vem de um empate decepcionante na Liga dos Campeões, mas tenta se manter na briga pelo título da La Liga e se aproximar da Real Sociedad.
Apesar das recentes críticas por conta dos desempenhos abaixo do esperado, Diego Simeone afirma que não pretende mudar o estilo de jogo e elogia o rival.
- Não valorizo uma mudança na forma de jogar, seguimos o que a equipe nos pede e o que nos aproxima do gol. O Cádiz é um time muito forte, que ganhou quatro partidas em casa e é muito compacta. Eu gosto da forma deles de jogar e o trabalho coletivo.
O Cádiz já derrotou o Real Madrid na capital espanhola, mas o técnico Álvaro Cervera reconhece a dificuldade diante dos colchoneros e espera um jogo muito complicado.
- Não sei se será o mais complicado, mas será o mais distinto de todos. O Atlético é um sério candidato ao título. Não creio que vamos surpreender um time como o deles, mas os jogos devem ser disputados. Espero ver o Cádiz bem plantado no campo e sabendo os locais onde o Atlético pode nos prejudicar
Ambos os times estão com 14 pontos, mas os colchoneros estão com dois jogos a menos e buscam confirmar o favoritismo em casa diante do clube que acabou de subir da segunda divisão e faz uma campanha surpreendente. Os visitantes chegam com cinco partidas de invencibilidade, sendo três vitórias e tentam aprontar para cima do gigante espanhol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados