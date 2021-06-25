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Cadê o Jonathan? Lateral do Botafogo evolui na recuperação e pode voltar a treinar com o grupo

Após lesão na coxa esquerda, lateral-direito entra na primeira fase da transição e tendência é que inicie atividades leves na próxima semana...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Marcelo Chamusca pode contar com um importante retorno em breve no Botafogo. Jonathan tem evoluído no tratamento de uma lesão na coxa esquerda, iniciou a primeira fase da transição e a expectativa é que ele inicie atividades no campo na próxima semana.
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O lateral-direito não atua desde a vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, no dia 9 de maio, pela semifinal da Taça Rio. Desde então, o defensor teve fadiga muscular e a lesão na região da coxa se desenvolveu.
Jonathan respondeu ao tratamento e está na final final da transição 1, que é mais focada na parte de fisioterapia e atividades internas. Terminada esta fase, o atleta voltará a realizar instruções no gramado, ainda de forma leve e separado em relação ao grupo que vem atuando regularmente com Chamusca.O Botafogo, vale ressaltar, não trabalha com prazos de retorno aos gramados. Tudo vai depender de como Jonathan vai responder aos procedimentos da fase de transição e às atividades com bola.
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O camisa 13 era titular do Botafogo até a lesão. Ele tem 14 partidas na temporada 2021 e carregava a confiança do treinador na posição. Desde que ficou fora de combate, Warley tem atuado no setor.

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