Cadê o Jonathan? Lateral do Botafogo evolui na recuperação e pode voltar a treinar com o grupo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Marcelo Chamusca pode contar com um importante retorno em breve no Botafogo. Jonathan tem evoluído no tratamento de uma lesão na coxa esquerda, iniciou a primeira fase da transição e a expectativa é que ele inicie atividades no campo na próxima semana.

+ Bastidores: CEO foi favorável à venda de Paulo Victor e 'passou por cima' do departamento de futebol do Botafogo

O lateral-direito não atua desde a vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, no dia 9 de maio, pela semifinal da Taça Rio. Desde então, o defensor teve fadiga muscular e a lesão na região da coxa se desenvolveu.

Jonathan respondeu ao tratamento e está na final final da transição 1, que é mais focada na parte de fisioterapia e atividades internas. Terminada esta fase, o atleta voltará a realizar instruções no gramado, ainda de forma leve e separado em relação ao grupo que vem atuando regularmente com Chamusca.O Botafogo, vale ressaltar, não trabalha com prazos de retorno aos gramados. Tudo vai depender de como Jonathan vai responder aos procedimentos da fase de transição e às atividades com bola.

+ Veja a tabela da Série B