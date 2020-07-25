Cacá recusa ofertas e projeta ficar muito tempo no Cruzeiro

Crédito: Cacá é cria da base celeste e foi promovido ao time principal em 2018, por Mano Menezes-(Vinncius Silva/Cruzeiro

O zagueiro Cacá, do Cruzeiro, mesmo tão jovem, com 21 anos, está sendo um dos principais jogadores do elenco celeste em 2020. Inclusive, sendo cortejado por outras equipes, que fizeram propostas à Raposa, mas recusadas pelo time mineiro.

Apesar da valorização, Cacá pretende seguir no Cruzeiro, pois quer ajudar a equipe na Série B, no maior objetivo da temporada cinco estrelas: a volta à elite em 2021, ano do centenário cruzeirense.

Cacá mostra personalidade e não se seduz pelas propostas do momento, e diz que uma oferta por seu futebol, também terá de ser boa para o Cruzeiro. -Sabemos que o clube precisa de dinheiro e que o momento não é legal. Nós, meninos, como eu, o Jadsom volante e o Maurício, estamos lá. Eu sempre falo nas entrevistas que só vou sair se for algo muito bom para mim e para o clube. Fora isso, eu pretendo ficar, pretendo crescer no Cruzeiro, ser um ídolo e ficar marcado na história para que todos se lembrem de mim. Meu pensamento é ajudar o Cruzeiro. Quero ajudar a levar o clube de volta ao lugar de onde não deveria ter saído-disse o jogador durante live do programa Abrindo o Jogo, no Instagram.

O defensor quer se tornar referência no Cruzeiro e construir uma longa história na Raposa.