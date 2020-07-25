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futebol

Cacá recusa ofertas e projeta ficar muito tempo no Cruzeiro

O zagueiro, de 21 anos, se tornou um dos principais jogadores do time em 2020, tendo grande valorização, porém preferindo ficar na Toca da Raposa...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 20:57

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 20:57

Crédito: Cacá é cria da base celeste e foi promovido ao time principal em 2018, por Mano Menezes-(Vinncius Silva/Cruzeiro
O zagueiro Cacá, do Cruzeiro, mesmo tão jovem, com 21 anos, está sendo um dos principais jogadores do elenco celeste em 2020. Inclusive, sendo cortejado por outras equipes, que fizeram propostas à Raposa, mas recusadas pelo time mineiro.
Apesar da valorização, Cacá pretende seguir no Cruzeiro, pois quer ajudar a equipe na Série B, no maior objetivo da temporada cinco estrelas: a volta à elite em 2021, ano do centenário cruzeirense.
Cacá mostra personalidade e não se seduz pelas propostas do momento, e diz que uma oferta por seu futebol, também terá de ser boa para o Cruzeiro. -Sabemos que o clube precisa de dinheiro e que o momento não é legal. Nós, meninos, como eu, o Jadsom volante e o Maurício, estamos lá. Eu sempre falo nas entrevistas que só vou sair se for algo muito bom para mim e para o clube. Fora isso, eu pretendo ficar, pretendo crescer no Cruzeiro, ser um ídolo e ficar marcado na história para que todos se lembrem de mim. Meu pensamento é ajudar o Cruzeiro. Quero ajudar a levar o clube de volta ao lugar de onde não deveria ter saído-disse o jogador durante live do programa Abrindo o Jogo, no Instagram.
O defensor quer se tornar referência no Cruzeiro e construir uma longa história na Raposa.
-Sou muito grato ao Cruzeiro, a todos que fizeram algo por mim, é um ponto muito forte em mim. A torcida pode ficar tranquila, não tem nada para que eu possa sair. E se um dia eu sair, a torcida saberá que será algo bom para todos. A diretoria tem sido fiel com os jogadores, tem feito o máximo para resolver os problemas e deixar tudo em dia. Estamos com pensamento positivo, eles fazem o trabalho fora e nós faremos dentro de campo-disse o zagueiro, que foi promovido em 2018 para o time profissional, conquistando a Copa do Brasil e o Mineiro do ano passado.

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