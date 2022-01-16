Cabo Verde x Camarões: saiba horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações

Classificado para as oitavas de final da Copa Africana de Nações, Camarões fecha a fase de grupos nesta segunda-feira contra Cabo Verde. Em casa, a equipe quer garantir a primeira colocação do Grupo A, no duelo às 13h, no estádio Paul Biya. Os adversários estão na terceira posição, com três pontos.+ Philippe Coutinho marca na estreia e salva Aston Villa de derrota para o Manchester United

Pentacampeã do torneio, a seleção de Camarões quer vencer a competição atuando em Casa e encurtar a diferença para o Egito, maior campeão da Copa Africana de Nações, com sete títulos. A equipe já bateu Burkina Faso e Etiópia nas primeiras rodadas, e tem o melhor saldo de gols do campeonato até aqui.

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FICHA TÉCNICA:Cabo Verde x Camarões

Copa Africana de Nações - 3ª rodadaData e horário: 17/01/2022, às 13h (de Brasília)Local: Paul Biya Stadium (CAM)

Cabo Verde provável escalação:Vozinha; Stopira, Lopes, S. Fortes; D. Tavares, Santos, Borges, J. Fortes; Rodrigues, J. Tavares, Monteiro

Camerões provável escalação:Onana; Fai, Onguene, Ngadeu, Tolo; Kunde, Anguissa, Oum Gouet; Ekambi, Aboubakar, Ngamaleu