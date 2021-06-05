Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cabo Verde vence o Brasil em amistoso preparatório para as Olimpíadas

Seleção Olímpica consegue marcar com Pedro em cobrança de pênalti, mas vê Cabo Verde virar a partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jun 2021 às 16:04

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 16:04

Crédito: Ricardo Nogueira/CBF
Neste sábado, a Seleção Brasileira Olímpica enfrentou a Seleção de Cabo Verde no Estádio Partizan, em Belgrado, capital da Sérvia, em amistoso preparatório para os Jogos de Tóquio. O confronto terminou com vitória de Cabo Verde por 2 a 1, com a equipe africana marcando com Lisandro Semedo e Willy Semedo, enquanto o Brasil marcou com Pedro.
Veja a tabela das OlimpíadasComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!DE PÊNALTIO Brasil conseguiu a sua grande chance aos 37 minutos da primeira etapa, quando uma jogada de Pedro viu o defensor Roberto Lopes colocar a mão na bola. Com o pênalti assinalado, o atacante do Flamengo foi para a cobrança e abriu o placar para a Seleção.
EMPATEPouco tempo depois do gol de Pedro, aos 45 minutos, o Cabo Verde conseguiu marcar o seu gol de empate. Lisandro Semedo chegou sozinho na área e, após receber a bola que chegou da esquerda, conseguiu bater de primeira para deixar tudo igual.
VIRADA​Aos 38 minutos do segundo tempo, a Seleção Olímpica viu todo o esforço feito por ela cair por terra. Após um grande erro na saída de bola do Brasil com Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Willy Semedo tomou a bola e fez um chute muito forte sem deixar chances para o goleiro Cleiton.
ATAQUE BRASILEIRO​Apesar do resultado, o Brasil foi quem conseguiu mostrar maior volume de jogo. O ataque da Seleção Olímpica, na partida deste sábado, apresentou-se de forma forte, criando muitas chances, e pressionado o Cabo Verde até o apito final.
SEQUÊNCIAA Seleção Olímpica entra em campo nesta terça-feira, às 14h (de Brasília), contra a Sérvia.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados