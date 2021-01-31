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futebol

Cabisbaixo, Ederson lamenta situação do Fortaleza no BR-20

Com o revés fora de casa, o Leão encerra a rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 20:36

LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 20:36
Crédito: Paulo Ti/Photo Premium
O drama do Fortaleza só aumenta. Após ser derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 0 no Mineirão, o Leão entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Após o confronto, o atacante Ederson não escondeu a sua decepção e afirmou que o clube não merece passar por esse momento ruim.‘Situação difícil nossa. Acaba tomando gol que a gente treinou a semana inteira. Demos espaço. Na quinta, tem outra decisão em casa. Situação não é merecida por funcionários, diretoria, torcedor. Tentar vencer na quinta’.
Com o revés fora de casa, o Fortaleza encerra a rodada na 17ª colocação do Brasileirão, com 35 pontos.

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