Cabisbaixo, Ederson lamenta situação do Fortaleza no BR-20

O drama do Fortaleza só aumenta. Após ser derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 0 no Mineirão, o Leão entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Após o confronto, o atacante Ederson não escondeu a sua decepção e afirmou que o clube não merece passar por esse momento ruim.‘Situação difícil nossa. Acaba tomando gol que a gente treinou a semana inteira. Demos espaço. Na quinta, tem outra decisão em casa. Situação não é merecida por funcionários, diretoria, torcedor. Tentar vencer na quinta’.