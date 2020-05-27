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Caballero diz que sofreu ameças de morte após falhas na Copa do Mundo

Goleiro do Chelsea foi titular nas duas primeiras partidas da Albiceleste no último Mundial, mas deu lugar a Armani no terceiro jogo da fase de grupos do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 22:08

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 22:08

Crédito: Divulgação
O goleiro Willy Caballero, que atua no Chelsea e defendeu a Argentina na Copa do Mundo de 2018, afirmou que sofreu ameaças de mortes de torcedores por ter falhado no Mundial da Rússia. Em entrevista à "TNT Sports", o arqueiro disse que além de ser criticado nas redes sociais, seu número de telefone foi vazado, o que o prejudicou ainda mais.
- Não tive criticas apenas no Instagram e Twitter... Depois desse dia, meu telefone se tornou público, todo mundo tinha meu número, chegaram mensagens fortes de todo o tipo. Disse que as pessoas sabem quando estão erradas e eu não queria errar nunca, porém, aconteceu. Aceito críticas e aceito que as apontem, mas um extremo de quererem me matar, me parece que não dava - disse Caballero.
O goleiro foi titular nas duas primeiras da Argentina na Copa do Mundo de 2018, contra Islândia e Croácia, respectivamente, e falhou no primeiro gol dos vice-campeões. Na terceira partida da fase de grupos, contra a Nigéria, Jorge Sampaoli escalou Franco Armani, do River Plate, como titular.
- Pelo erro e como terminamos após essa partida, tudo implicava para que Jorge (Sampaoli) tomasse a decisão de me tirar. Quando me comunicaram, entendi.E MAIS:Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach empatam sem gols na BundesligaWolfsburg goleia o Bayer Leverkusen fora de casa pela BundesligaBalotelli falta treino no Brescia e relação com o clube fica estremecidaComportamento de Götze na internet influenciou na decisão do Borussia em não renovar seu contrato E MAIS:

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