Caballero diz que sofreu ameças de morte após falhas na Copa do Mundo

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O goleiro Willy Caballero, que atua no Chelsea e defendeu a Argentina na Copa do Mundo de 2018, afirmou que sofreu ameaças de mortes de torcedores por ter falhado no Mundial da Rússia. Em entrevista à "TNT Sports", o arqueiro disse que além de ser criticado nas redes sociais, seu número de telefone foi vazado, o que o prejudicou ainda mais.

- Não tive criticas apenas no Instagram e Twitter... Depois desse dia, meu telefone se tornou público, todo mundo tinha meu número, chegaram mensagens fortes de todo o tipo. Disse que as pessoas sabem quando estão erradas e eu não queria errar nunca, porém, aconteceu. Aceito críticas e aceito que as apontem, mas um extremo de quererem me matar, me parece que não dava - disse Caballero.

O goleiro foi titular nas duas primeiras da Argentina na Copa do Mundo de 2018, contra Islândia e Croácia, respectivamente, e falhou no primeiro gol dos vice-campeões. Na terceira partida da fase de grupos, contra a Nigéria, Jorge Sampaoli escalou Franco Armani, do River Plate, como titular.