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futebol

Bustamante está regularizado e pode estrear pelo Náutico

Volante foi inscrito no BID da CBF e agora pode ajudar o técnico Gilson Kleina a recuperar o Timbu na Série B...

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 16:23

LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 16:23
Crédito: Caio Falcão/CNC
Com apenas uma vitória em 10 jogos, o Náutico precisa dar uma resposta o quanto antes, principalmente o técnico Gilson Kleina, que vê o seu trabalho ficar ainda mais pressionado dentro dos Aflitos.Na sexta-feira, o Timbu volta a campo e o rival é o Operário-PR, fora de casa. Para o duelo em solo paranaense, Kleina poderá contar com o volante Bustamante, que está regularizado.
Contratado para dar consistência ao meio-campo, o boliviano disputou a sua última partida oficial no dia 13 de outubro, quando defendeu as cores da Bolívia diante da Argentina, pelas Eliminatórias.
Situação
Com 19 jogos disputados na Série B, o Náutico aparece na 17ª colocação, com 20 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z-4.

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