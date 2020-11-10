Bustamante está regularizado e pode estrear pelo Náutico

Com apenas uma vitória em 10 jogos, o Náutico precisa dar uma resposta o quanto antes, principalmente o técnico Gilson Kleina, que vê o seu trabalho ficar ainda mais pressionado dentro dos Aflitos.Na sexta-feira, o Timbu volta a campo e o rival é o Operário-PR, fora de casa. Para o duelo em solo paranaense, Kleina poderá contar com o volante Bustamante, que está regularizado.