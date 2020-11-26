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futebol

Busquets treina com bola e pode reforçar o Barcelona no domingo

Volante, que se machucou na Data-Fifa, tinha prazo de recuperação de duas semanas, mas pode voltar antes do previsto. Clube confirma homenagens a Maradona para o domingo...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 15:02

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 15:02
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Desfalque do Barcelona nos dois últimos jogos, o volante Sergio Busquets pode reforçar a equipe de Ronald Koeman na próxima rodada do Campeonato Espanhol. O atleta sofreu uma sofreu uma entorse no joelho esquerdo a serviço da seleção espanhola, na última Data-Fifa, e foi baixa para os catalães.Nesta quinta-feira, segundo informou o Barcelona, o camisa 5 treinou com seus companheiros no centro de treinamentos Joan Gamper e pareceu não sentir dores. De acordo com a imprensa espanhola, o meio-campista pode ficar à disposição para o duelo com o Osasuna, no domingo.
HOMENAGENS A MARADONAO Barcelona informou na partida do fim de semana será respeitado um minuto de silêncio em homenagem a Diego Armando Maradona, que morreu na quarta-feira, aos 60 anos, com uma parada cardiorrespiratória. O ex-jogador atuou no clube blaugrana entre 1982 e 1984.

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