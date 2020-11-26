Busquets treina com bola e pode reforçar o Barcelona no domingo

Desfalque do Barcelona nos dois últimos jogos, o volante Sergio Busquets pode reforçar a equipe de Ronald Koeman na próxima rodada do Campeonato Espanhol. O atleta sofreu uma sofreu uma entorse no joelho esquerdo a serviço da seleção espanhola, na última Data-Fifa, e foi baixa para os catalães.Nesta quinta-feira, segundo informou o Barcelona, o camisa 5 treinou com seus companheiros no centro de treinamentos Joan Gamper e pareceu não sentir dores. De acordo com a imprensa espanhola, o meio-campista pode ficar à disposição para o duelo com o Osasuna, no domingo.