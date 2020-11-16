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Busquets é baixa por duas semanas e perde dois jogos do Barcelona

Meio-campista não irá participar do duelo contra o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol, e dificilmente terá condições de atuar contra o Dínamo Kiev, pela Champions...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 10:25

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 10:25

Crédito: AFP
Sergio Busquets será ausência do Barcelona por uma semana, segundo informou a rádio “Cadena Ser”, após o meio-campista ter sofrido uma leve torção no ligamento do joelho esquerdo no duelo entre Espanha e Suíça pela Liga das Nações. Com isso, o atleta não entrará em campo contra o Atlético de Madrid e deve ficar de fora contra o Dínamo Kiev.As primeiras informações apontavam que o camisa cinco poderia ser baixa por cerca de três semanas, mas as provas por imagem tornam a situação mais amena. O espanhol também não participa do duelo contra a Alemanha pela Nations League, enquanto o Barcelona ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

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