Busquets é baixa por duas semanas e perde dois jogos do Barcelona

Sergio Busquets será ausência do Barcelona por uma semana, segundo informou a rádio “Cadena Ser”, após o meio-campista ter sofrido uma leve torção no ligamento do joelho esquerdo no duelo entre Espanha e Suíça pela Liga das Nações. Com isso, o atleta não entrará em campo contra o Atlético de Madrid e deve ficar de fora contra o Dínamo Kiev.As primeiras informações apontavam que o camisa cinco poderia ser baixa por cerca de três semanas, mas as provas por imagem tornam a situação mais amena. O espanhol também não participa do duelo contra a Alemanha pela Nations League, enquanto o Barcelona ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.