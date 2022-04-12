Buscando voltar a vencer pelo Trofense, Keffel diz que ‘a vitória é questão de tempo’

A Segunda Liga de Portugal entrou em fase decisiva. O Trofense, clube recém-promovido ao campeonato, é uma das equipes que busca se manter na atual divisão. Atualmente, o time está na 14ª colocação, com 28 pontos. Apesar de não estar na zona de rebaixamento, o time passa por uma fase ruim e não tem encontrado o rumo das vitórias nos últimos jogos.> Sergio Ramos revela que pretende jogar por mais cinco anos e deseja renovar com o PSG

Para buscar novas vitórias na competição, a equipe conta com o bom momento do lateral-esquerdo brasileiro Keffel. O jogador faz parte da espinha dorsal da equipe e é um dos grandes nomes do Trofense na temporada. O atleta ressaltou o comprometimento do grupo e o foco para manter o clube na segunda divisão. - Acredito que eu e todo o grupo temos o mesmo pensamento, a maneira para buscarmos as vitórias é trabalharmos muito, porque estamos fazendo bons jogos, a vitória é questão de tempo. Tem faltado um pouco de sorte, pois estamos fazendo bons jogos, contra times da ponta da tabela, infelizmente a bola não está entrando a favor - revelou.