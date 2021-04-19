Buscando um bom início de temporada, Marcelo Boeck cobra títulos do Fortaleza

O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, ídolo da torcida tricolor, falou sobre o desejo de todos em ver a equipe cearense evoluindo em 2021. Segundo o arqueiro, o grupo tem trabalhado muito para que o desempenho não diminua.- A equipe faz um bom início de temporada até aqui e pode melhorar ainda mais em 2021. Vamos lutar muito para que o grupo possa crescer de produção nestas próximas partidas da temporada - disse o goleiro do Leão.
Para Boeck, a meta é terminar o primeiro semestre conquistando a Copa do Nordeste e o estadual, atingindo os objetivos e começando bem a temporada.- Nossa ideia é terminar o estadual com o título e a Copa do Nordeste também. Vamos lutar muito para que isso seja possível - completou Marcelo.