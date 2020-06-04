Buscando se manter seguro na terceira colocação, Braga viaja para enfrentar o Santa Clara

Pela 25ª rodada do Campeonato Português, o Braga viajará para enfrentar o Santa Clara nesta sexta-feira (4). Os visitantes estão na terceira posição da tabela, enquanto os donos da casa ocupam o décimo lugar.

Outro jogo da sextaA outra partida desta sexta-feira é entre Aves e Benelenses. O time da casa é o último colocado da competição, enquanto os visitantes ocupam o 13º lugar.E MAIS:Jornal afirma que Werner quer jogar pelo Chelsea na próxima temporadaFilho de Zidane deve deixar Real Madrid no fim da temporadaHiguaín sente incômodo, mas exames descartam lesão muscular graveBrasileiro comenta sobre volta do futebol na AlbâniaBen Olsen, do DC United, fala sobre morte de George Floyd: 'As coisas têm que mudar'Monchengladbach visita Freiburg e busca se manter no G-4 do Alemão E MAIS: