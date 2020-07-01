Buscando se garantir nas competições europeias, Atalanta recebe Napoli

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta recebe o Napoli, nesta quinta-feira (2), às 14h30 (horário de Brasília). Os mandantes buscam se garantir nas competições europeias do próximo ano.

FALA, PROFESSOR!​"Enfrentamos um Napoli que mostra todo o seu valor, após um período bastante estranho. No início da temporada, Insigne e seus companheiros pareciam prontos para lutar com a Juve e Inter na corrida do campeonato. Depois de alguns problemas, no entanto, eles estão se levantando: eles têm muitos jogadores de qualidade, uma equipe de alto nível, agora lutam por um lugar na Liga dos Campeões, mas podem ter objetivos muito mais altos", disse o treinador da Atalanta, Gian Piero Gasperini.

VANTAGEM BOAA Atalanta, atual quarta colocada, soma 57 pontos no Campeonato Italiano. São nove pontos a mais do que a Roma, quinto lugar, e quatro a menos do que a Inter de Milão, que ocupa a terceira colocação.

BUSCANDO VÔOS MAIORESO Napoli ocupa apenas a sexta posição do Campeonato Italiano, com 45 pontos. O clube comandado por Gattuso busca se classificar para competições europeias, mas ainda vê uma vantagem de três pontos da Roma.