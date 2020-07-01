Buscando se garantir nas competições europeias, Atalanta recebe Napoli

Pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta recebe o Napoli, nesta quinta-feira (2), às 14h30 (horário de Brasília). Os mandantes buscam se garantir nas competições europeias do próximo ano.
FALA, PROFESSOR!"Enfrentamos um Napoli que mostra todo o seu valor, após um período bastante estranho. No início da temporada, Insigne e seus companheiros pareciam prontos para lutar com a Juve e Inter na corrida do campeonato. Depois de alguns problemas, no entanto, eles estão se levantando: eles têm muitos jogadores de qualidade, uma equipe de alto nível, agora lutam por um lugar na Liga dos Campeões, mas podem ter objetivos muito mais altos", disse o treinador da Atalanta, Gian Piero Gasperini.
VANTAGEM BOAA Atalanta, atual quarta colocada, soma 57 pontos no Campeonato Italiano. São nove pontos a mais do que a Roma, quinto lugar, e quatro a menos do que a Inter de Milão, que ocupa a terceira colocação.
BUSCANDO VÔOS MAIORESO Napoli ocupa apenas a sexta posição do Campeonato Italiano, com 45 pontos. O clube comandado por Gattuso busca se classificar para competições europeias, mas ainda vê uma vantagem de três pontos da Roma.
OS TRUNFOSEm boa fase, a Atalanta tem três jogadores que estão entre os 10 melhores artilheiros da competição: Ilicic e Muriel, ambos com 15 gols, e Zapata, com 14. Além disso, o vice-líder de assistências do campeonato também faz parte do time: Alejandro Gomez, com 14 passes para gols.E MAIS:Diego Carlos celebra sucesso no Sevilla: 'Estamos muito concentrados'Real Madrid pode abrir vantagem na liderança caso vença GetafeDiego Simeone fica perplexo com situação de Griezmann no BarcelonaMkhitaryan renova com a Roma até o final da próxima temporadaRaúl Jiménez diz gostar de ter nome envolvido em especulaçõesArsenal monitora a situação de Memphis Depay, do Lyon E MAIS: