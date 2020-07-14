Buscando se garantir na Liga Europa, Milan recebe o Parma pelo Italiano

Crédito: Tiziana FABI / AFP

Pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebe o Parma, nesta quarta-feira (15), às 14h30 (horário de Brasília). Os rossoneros estão invictos desde o retorno do Campeonato Italiano e ainda buscam garantir uma vaga na Europa League do próximo ano.

FASE BOAStefano Pioli vive o melhor momento no comando do Milan. O clube rossonero ainda não perdeu depois do retorno da competição e soma quatro vitórias e dois empates. Atualmente, a equipe está na sétima posição e com a última vaga para a Liga Europa do próximo ano.

MOMENTOS DISTINTOSSe por um lado o momento do Milan é bom, o do Parma é ruim. Depois do retorno do Campeonato Italiano, o clube venceu apenas uma vez. São cinco jogos sem vencer e quatro derrotas.