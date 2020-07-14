Buscando se garantir na Liga Europa, Milan recebe o Parma pelo Italiano

Pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebe o Parma, nesta quarta-feira (15), às 14h30 (horário de Brasília). Os rossoneros estão invictos desde o retorno do Campeonato Italiano e ainda buscam garantir uma vaga na Europa League do próximo ano.
FASE BOAStefano Pioli vive o melhor momento no comando do Milan. O clube rossonero ainda não perdeu depois do retorno da competição e soma quatro vitórias e dois empates. Atualmente, a equipe está na sétima posição e com a última vaga para a Liga Europa do próximo ano.
MOMENTOS DISTINTOSSe por um lado o momento do Milan é bom, o do Parma é ruim. Depois do retorno do Campeonato Italiano, o clube venceu apenas uma vez. São cinco jogos sem vencer e quatro derrotas.
FALA, PROFESSOR"Temos o dever de continuar ganhando pontos se quisermos voltar à Liga Europa. Amanhã estaremos enfrentando um time perigoso e difícil, teremos que garantir que estamos prontos fisicamente e mentalmente. Até o momento, estamos construindo muito, em termos de como jogamos em campo e da mentalidade clara que temos. Temos nossa própria filosofia do jogo e nossa própria mentalidade, e esses foram os ingredientes que nos ajudaram a trazer para casa alguns grandes resultados. Temos que continuar assim. Nossos próximos seis jogos nos dirão que tipo de equipe que somos", disse Pioli, treinador do Milan.