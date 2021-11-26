Buscando permanecer na Série B em 2022, Felipe Gedoz espera vitória do Remo sobre o Confiança

Um dos principais jogadores do Remo, o meia Felipe Gedoz pediu intensidade máxima da equipe no duelo com o Confiança, domingo, em casa, pela última rodada da Série B. Segundo o jogador, o grupo está motivado para vencer e manter o clube paranaense na competição.- Vamos procurar fazer uma boa partida para vencermos e continuarmos na Série B para a próxima temporada. O grupo está muito focado e motivado para conquistar esse importante objetivo - afirmou o meia do Remo.