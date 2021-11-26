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futebol

Buscando permanecer na Série B em 2022, Felipe Gedoz espera vitória do Remo sobre o Confiança

Meia destacou importância de fechar bem o ano com uma vitória e ficar na Série B...

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 18:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 18:44
Um dos principais jogadores do Remo, o meia Felipe Gedoz pediu intensidade máxima da equipe no duelo com o Confiança, domingo, em casa, pela última rodada da Série B. Segundo o jogador, o grupo está motivado para vencer e manter o clube paranaense na competição.- Vamos procurar fazer uma boa partida para vencermos e continuarmos na Série B para a próxima temporada. O grupo está muito focado e motivado para conquistar esse importante objetivo - afirmou o meia do Remo.
Gedoz ainda falou sobre o bom ano que fez em 2021.- Tive um bom ano em 2021 e agradeço ao clube por isso, mas quero terminar ele com vitória e com o Remo garantido na Série B - completou.
Crédito: Foto:Divulgação/Remo

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