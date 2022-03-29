Buscando o bicampeonato estadual, São Paulo tem vantagem nos mata-matas contra o Palmeiras

Em busca pelo título do Campeonato Paulista 2022, o São Paulo e o Palmeiras se enfrentam na final do estadual. A primeira partida será na próxima quarta-feira (30), às 21h40, no Estádio do Morumbi.Porém, o retrospecto do Tricolor contra o Verdão em clássicos válidos por mata-mata é mais vantajoso. Em 19 partidas decisivas entre as duas equipes, o São Paulo venceu 14, incluindo a final do Paulista do último ano, também disputada entre os dois times.

Porém, a equipe de Abel Ferreira foi quem ganhou o último mata-mata disputado, que eliminou o São Paulo das quartas de final da Libertadores 2021. Essa partida quebrou a sequência de vitórias que a equipe do Morumbi manteve desde a semifinal do Paulistão de 2019.

A final deste ano será a terceira decidida em um Choque-Rei em toda a história dos dois clubes. O retrospecto do São Paulo, portanto, chama atenção. A equipe foi campeã nas finais de 1992, e como dito anteriormente, na de 2021.

Confira o retrospecto completo do Choque-Rei em partidas de mata-mata

1972: Semifinal do Torneio Laudo NatelPalmeiras 0 (7) x (6) 0 São Paulo1977: Semifinal da primeira fase do PaulistãoPalmeiras 1 x 3 São Paulo1978: Semifinal do Paulistão

Palmeiras 0 x 1 São Paulo1987: Semifinal do Paulistão

São Paulo 0 x 0 PalmeirasPalmeiras 1 x 3 São Paulo1992: Final do Paulistão Palmeiras 2 x 4 São PauloSão Paulo 2 x 1 Palmeiras1994: Oitavas de final da Libertadores

Palmeiras 0 x 0 São Paulo São Paulo 2 x 1 Palmeiras1998: Semifinal do Paulistão e Semifinal do Rio-São PauloPalmeiras 1 x 2 São PauloSão Paulo 3 x 1 PalmeirasSão Paulo 1 x 2 PalmeirasPalmeiras 0 (2) x (3) 1 São Paulo2000: Oitavas de final da Copa João Havelange e Quartas de final da Copa do Brasil

Palmeiras 1 x 1 São Paulo São Paulo 1 x 2 Palmeiras

São Paulo 2 x 1 Palmeiras27/06 – Palmeiras 2 x 3 São Paulo2002: Semifinal do Supercampeonato Paulista e Semifinal do Rio-São PauloPalmeiras 0 x 2 São PauloSão Paulo 2 x 2 Palmeiras

São Paulo 1 x 1 PalmeirasPalmeiras 2 x 2 São Paulo 2005: Oitavas de final da Libertadores

Palmeiras 0 x 1 São Paulo São Paulo 2 x 0 Palmeiras2006: Oitavas de final da Libertadores

Palmeiras 1 x 1 São Paulo São Paulo 2 x 1 Palmeiras 2008: Semifinal do Paulistão

São Paulo 2 x 1 Palmeiras Palmeiras 2 x 0 São Paulo 2019: Semifinal do Paulistão São Paulo 0 x 0 Palmeiras Palmeiras 0 (4) x (5) 0 São Paulo 2021: Final do Paulistão e Quartas da LibertadoresPalmeiras 0x0 São Paulo São Paulo 2x0 Palmeiras São Paulo 1 x 1 PalmeirasPalmeiras 3 x 0 São Paulo O jogo de ida será nesta quarta-feira (30), às 21h40, no Estádio do Morumbi. Já o jogo de volta, no domingo (3), às 16h, no Allianz Parque.