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Buscando melhorias no Morumbi, Casares se reúne com João Doria

Presidente do São Paulo teve reunião com Governador do Estado para debater sobre segurança no entorno, alagamentos no local e melhora no clube social do Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 20:15

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 20:15

Crédito: Divulgação/São Paulo
O presidente do São Paulo, Julio Casares, se reuniu na tarde desta quarta-feira (06), com o Governador do Estado de São Paulo, João Doria. Entre as pautas, questões envolvendo a segurança nas imediações do Estádio do Morumbi foram debatidas, além de melhorias para a região, como medidas para diminuir os alagamentos no bairro.
Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do São Paulo na década
Para o encontro, realizado no Palácio dos Bandeirantes, Casares esteve acompanhado por uma comitiva são-paulina, composta pelo ex-presidente José Eduardo Mesquita Pimenta; o diretor executivo de infraestrutura, Eduardo Rebouças; o assessor especial da presidência, Márcio Carlomagno; e o diretor estatutário de relações institucionais, José Roberto Opice Blum. O secretário de estado de esportes, Aildo Rodrigues Ferreira, também esteve presente.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO E SIMULE OS RESULTADOSA comitiva são-paulina entregou um memorial descritivo com todas as vulnerabilidades existentes no acesso ao estádio. João Doria se comprometeu a levar as reivindicações ao secretário executivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Álvaro Batista Camilo.
- Foi um encontro muito produtivo e proveitoso, e agradecemos ao Governador João Doria e ao Secretário Aildo Rodrigues pela cordialidade e hospitalidade. Estamos lutando por melhorias importantes para o Morumbi, para o estádio como um todo, e principalmente pela segurança dos nossos sócios e torcedores. Tomaremos algumas medidas em breve, com fiscalização e segurança ampliadas, além de contarmos também com a ação proativa do Governo do Estado - afirmou Casares ao site oficial do Tricolor.
Em campo, o São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (06), às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O Tricolor é o líder do Brasileirão, com 56 pontos.

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