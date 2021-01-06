Buscando melhorias no Morumbi, Casares se reúne com João Doria

Crédito: Divulgação/São Paulo

O presidente do São Paulo, Julio Casares, se reuniu na tarde desta quarta-feira (06), com o Governador do Estado de São Paulo, João Doria. Entre as pautas, questões envolvendo a segurança nas imediações do Estádio do Morumbi foram debatidas, além de melhorias para a região, como medidas para diminuir os alagamentos no bairro.

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Para o encontro, realizado no Palácio dos Bandeirantes, Casares esteve acompanhado por uma comitiva são-paulina, composta pelo ex-presidente José Eduardo Mesquita Pimenta; o diretor executivo de infraestrutura, Eduardo Rebouças; o assessor especial da presidência, Márcio Carlomagno; e o diretor estatutário de relações institucionais, José Roberto Opice Blum. O secretário de estado de esportes, Aildo Rodrigues Ferreira, também esteve presente.

VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO E SIMULE OS RESULTADOSA comitiva são-paulina entregou um memorial descritivo com todas as vulnerabilidades existentes no acesso ao estádio. João Doria se comprometeu a levar as reivindicações ao secretário executivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Álvaro Batista Camilo.

- Foi um encontro muito produtivo e proveitoso, e agradecemos ao Governador João Doria e ao Secretário Aildo Rodrigues pela cordialidade e hospitalidade. Estamos lutando por melhorias importantes para o Morumbi, para o estádio como um todo, e principalmente pela segurança dos nossos sócios e torcedores. Tomaremos algumas medidas em breve, com fiscalização e segurança ampliadas, além de contarmos também com a ação proativa do Governo do Estado - afirmou Casares ao site oficial do Tricolor.