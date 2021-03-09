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futebol

Buscando grande ano, Lukian foca em artilharia da Liga J2

Atacante vem passando por ótimo momento na carreira e quer garantir o acesso à primeira divisão
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Publicado em 09 de Março de 2021 às 12:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 12:48
Crédito: Divulgação
Um dos principais nomes do Jubilo Iwata desde 2019, o atacante Lukian revelou o desejo de conquistar a artilharia da temporada com o clube japonês. Segundo o atleta, revelado nas categorias de base do Nova Iguaçu, a meta é fazer o maior número de gols possível neste ano de 2021.
- Essa é uma meta que tenho: ser o artilheiro do clube na temporada. Vou trabalhar muito para ajudar com gols e boas atuações nos próximos meses. Estou muito motivado e focado em fazer um grande ano com a camisa do clube - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, a meta da equipe é conquistar o acesso esse ano.
- Estamos trabalhando para que possamos fazer uma boa Liga J2, de alto nível, para alcançarmos o objetivo principal, que é o acesso.

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