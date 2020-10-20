Buscando fugir dos arredores do Z4, Náutico visita o Oeste em Barueri

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A Região Metropolitana de São Paulo receberá uma partida carregada de tensão diante da necessidade de vitória que estará implícita no embate entre Oeste e Náutico nessa terça-feira (20) às 19h15.

Isso porque tanto os anfitriões como os visitantes estão na parte baixa da tabela onde, com o passar do tempo, fugir do temido rebaixamento se torna uma missão cada vez mais árdua técnica e psicologicamente. Que o diga o Rubrão, lanterna do torneio com sete pontos e a oito do primeiro time fora do Z4 que é justamente o Timbu.

Todos os problemas de escalação da equipe paulista são por conta de problemas físicos, passando pelo zagueiro Tiago Alves, o meio-campista Juliano e os avantes Bobô, Bruno Alves e Kalil. Além disso, o time será dirigido em caráter interino por Sérgio Alex já que, na última segunda-feira, Thiago Carpini foi mandado embora depois de ter dirigido o clube em apenas quatro rodadas.