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futebol

Buscando fugir dos arredores do Z4, Náutico visita o Oeste em Barueri

Lanterna do campeonato que já acumula oito pontos de distância para sair da zona joga justamente contra a primeira equipe que atualmente está livre do descenso...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 11:49

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 11:49

Crédito: Divulgação
A Região Metropolitana de São Paulo receberá uma partida carregada de tensão diante da necessidade de vitória que estará implícita no embate entre Oeste e Náutico nessa terça-feira (20) às 19h15.
Isso porque tanto os anfitriões como os visitantes estão na parte baixa da tabela onde, com o passar do tempo, fugir do temido rebaixamento se torna uma missão cada vez mais árdua técnica e psicologicamente. Que o diga o Rubrão, lanterna do torneio com sete pontos e a oito do primeiro time fora do Z4 que é justamente o Timbu.
Todos os problemas de escalação da equipe paulista são por conta de problemas físicos, passando pelo zagueiro Tiago Alves, o meio-campista Juliano e os avantes Bobô, Bruno Alves e Kalil. Além disso, o time será dirigido em caráter interino por Sérgio Alex já que, na última segunda-feira, Thiago Carpini foi mandado embora depois de ter dirigido o clube em apenas quatro rodadas.
A situação de Gilson Kleina no Náutico com relação a problemas físicos é semelhante, não podendo contar com Diego Silva, Álvaro, Matheus Carvalho e Ruy.

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