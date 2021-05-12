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futebol

Buscando evolução no CSA, Iury acredita em crescimento da equipe em 2021

Jogador brasileiro foi revelado no Avaí e agora defende o Azulão de Alagoas
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Publicado em 12 de Maio de 2021 às 17:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 17:06
Crédito: CSA já está na decisão do Campeonato Alagoano (Divulgação / CSA
Hoje no CSA, o atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avai, e com passagens pelo futebol ucraniano, árabe e japonês, falou sobre o desejo do grupo em melhorar o desempenho em campo em 2021. Para ele, o elenco tem tudo para alcançar seus objetivos neste ano.
Sporting saiu da fila! Saiba os maiores jejuns de títulos de Série A pelo mundo
- O grupo vem trabalhando muito para fazer uma boa sequência e para crescer de produção este ano. Tenho certeza que vamos evoluir muito ainda nas próximas rodadas da temporada. O elenco está motivado para isso - disse.
VEJA TABELA E SIMULE O RESTANTE DO CAMPEONATO ALAGOANOSegundo o jogador, sua meta é crescer nesta sequência de 2021.
- Vou continuar trabalhando muito para melhorar meu desempenho em campo nestas próximas partidas. Estou muito motivado para que isso seja possível - afirmou.

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