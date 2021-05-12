Buscando evolução no CSA, Iury acredita em crescimento da equipe em 2021

Hoje no CSA, o atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avai, e com passagens pelo futebol ucraniano, árabe e japonês, falou sobre o desejo do grupo em melhorar o desempenho em campo em 2021. Para ele, o elenco tem tudo para alcançar seus objetivos neste ano.
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- O grupo vem trabalhando muito para fazer uma boa sequência e para crescer de produção este ano. Tenho certeza que vamos evoluir muito ainda nas próximas rodadas da temporada. O elenco está motivado para isso - disse.
VEJA TABELA E SIMULE O RESTANTE DO CAMPEONATO ALAGOANOSegundo o jogador, sua meta é crescer nesta sequência de 2021.
- Vou continuar trabalhando muito para melhorar meu desempenho em campo nestas próximas partidas. Estou muito motivado para que isso seja possível - afirmou.