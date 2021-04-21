Buscando espaço na equipe titular, Iury fala sobre a adaptação em seu retorno ao Brasil

Buscando espaço no CSA, o atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avai, e com passagens pelo futebol ucraniano, árabe e japonês, pediu foco total do grupo na sequência da temporada. Segundo o jogador, o desejo de todos é que a equipe melhore o rendimento em campo em 2021.- Estamos trabalhando de forma intensa para melhorarmos nosso desempenho em campo nesta temporada. O grupo vem se dedicando ao máximo para crescer de produção para conquistar seus objetivos em 2021 - disse Iury.