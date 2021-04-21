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Buscando espaço na equipe titular, Iury fala sobre a adaptação em seu retorno ao Brasil

Atacante quer se encaixar o mais rápido possível no esquema do CSA...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 14:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 14:49
Crédito: Divulgação / CSA
Buscando espaço no CSA, o atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avai, e com passagens pelo futebol ucraniano, árabe e japonês, pediu foco total do grupo na sequência da temporada. Segundo o jogador, o desejo de todos é que a equipe melhore o rendimento em campo em 2021.- Estamos trabalhando de forma intensa para melhorarmos nosso desempenho em campo nesta temporada. O grupo vem se dedicando ao máximo para crescer de produção para conquistar seus objetivos em 2021 - disse Iury.
De acordo com o jogador, seu início no Azulão tem sido especial e ainda busca uma vaga definitiva na equipe titular para poder provar o seu valor.- Voltar ao Brasil após tantos anos fora tem sido muito bom, ainda mais em um clube grande como o CSA. Estou trabalhando para conquistar meu espaço e para ajudar o grupo - comentou o atacante sobre a sua chegada ao clube

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