Buscando a liderança, Liverpool recebe o Sheffield United, que ainda não venceu no Campeonato Inglês

Em busca de retomar a liderança da Premier League e tentando seu segundo título seguido, o Liverpool recebe o Sheffield United, neste sábado, às 16h (horário de Brasília). Os visitantes ainda não venceram nenhuma partida na competição e somam apenas um ponto.POSSÍVEIS VOLTASJürgen Klopp não terá Virgil Van Dijk, Oxlade-Chamberlain e Kostas Tsimikas. Por outro lado, Thiago Alcântara, Alisson Becker e Joel Matip podem retornar à equipe.
NÚMEROS DISTANTESConhecido por ser um time muito ofensivo, o Liverpool tem números distintos do Sheffield. Enquanto a equipe de Klopp marcou 13 gols em cinco partidas, os visitantes balançaram as redes apenas duas vezes. São 36 chutes no gol para os Reds, enquanto seu adversário acertou apenas 15.
FALA, PROFESSOR- O Sheffield United está indo muito bem. Eles tiveram um início de temporada muito difícil. É normal e tenho quase certeza de que Chris (treinador do Sheffield) está calmo o suficiente para saber que todas as coisas boas que eles fizeram ainda são boas e eles apenas têm que mantê-las. Isso é o que eles vão tentar e isso torna o jogo realmente muito intenso. É o Sheffield United - a forma como eles jogam, se você quer ganhar o jogo, você tem que ser intenso - disse Jürgen Klopp antes da partida.