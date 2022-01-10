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Busca por um treinador no Galo: clube fica distante de acerto com Berizzo e Carvalhal

O time mineiro segue sua saga para substituir Cuca, que deixou o alvinegro antes do início da temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 19:03

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 19:03

O Atlético-MG segue em busca de um técnico. E, os postulantes ao cargo preferidos pelo time mineiro não estão sendo ágeis em suas respostas se aceitam ou não, "cozinhando o Galo", que perdeu Cuca antes mesmo do início da temporada 2022.
Al[em de Jorge Jesus, que pediu um longo prazo para falar sim ou não, o alvinegro tem se cansado a postura do 'português Carlos Carvalhal e do argentino Eduardo Berizzo, que negou o projeto alvinegro.
Carlos Carvalhal estava mais perto, até aceitando vir para o Galo, mas, uma desavença com um membro da comissão técnica mudou os planos do trienador. Com a demora nas respostas, o Atlético está declinando de tentar Carvalhal, que foi um nome bem quisto pelo clube, já que Jorge Jesus foi evasivo aos convites atleticanos.
A diretoria alvinegra, em comunicado, prometeu dar uma definição para o caso até o dia 17 de janeiro, segunda-feira, quando o elenco campeão brasileiro se reapresenta na Cidade do Galo.
Crédito: Oargentinotambémestánalistadepossíveistreinadores,masonegócionãoavançou-(Foto:RAULARBOLEDA/AFP

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