Busca por um treinador no Galo: clube fica distante de acerto com Berizzo e Carvalhal

O Atlético-MG segue em busca de um técnico. E, os postulantes ao cargo preferidos pelo time mineiro não estão sendo ágeis em suas respostas se aceitam ou não, "cozinhando o Galo", que perdeu Cuca antes mesmo do início da temporada 2022.

Al[em de Jorge Jesus, que pediu um longo prazo para falar sim ou não, o alvinegro tem se cansado a postura do 'português Carlos Carvalhal e do argentino Eduardo Berizzo, que negou o projeto alvinegro.

Carlos Carvalhal estava mais perto, até aceitando vir para o Galo, mas, uma desavença com um membro da comissão técnica mudou os planos do trienador. Com a demora nas respostas, o Atlético está declinando de tentar Carvalhal, que foi um nome bem quisto pelo clube, já que Jorge Jesus foi evasivo aos convites atleticanos.

A diretoria alvinegra, em comunicado, prometeu dar uma definição para o caso até o dia 17 de janeiro, segunda-feira, quando o elenco campeão brasileiro se reapresenta na Cidade do Galo.