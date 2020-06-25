Busca por um 9! Galo mira seus olhos para Lucas Pratto, mas o preferido de Sampaoli é Nahuel Bustos

A busca por um camisa 9 do Atlético-MG, tem gerado diversos nomes que estão sendo ligados ao clube. E, o nome da vez é do ex-jogador do próprio clube, Lucas Pratto, atualmente no River Plate, da Argentina.
O nome do atacante, de 32 anos, está sendo ventilado para reforçar o clube pela dificuldade em encontrar boas opções no mercado. A situação pode ter um acerto, pois o empresário de Pratto, Gustavo Goñi, também agencia Franco Di Santo, que está de saída do alvinegro. Porém, Goñi, já avisou que antes de falar sobre Pratto, terá de resolver pendências de Di Santo, que ainda não assinou sua rescisão.
O nome de Lucas Pratto pode ter força também pela identificação com o torcedor e ainda estar em uma idade que pode dar retorno técnico ao clube, caso de Keno, de 30 anos, que é visto como um investimento para o campo e não por uma venda futura. Pratto tem 107 jogos e 42 com a camisa alvinegra, jogando de 2015 a 2017. E MAIS:Com Tardelli, Keno e Marrony, Atlético Mineiro volta a brigar pelo Brasileirão, crava CeretoCBMA determina prazo final para decidir se Fred pagará ou não a multa milionária ao Atlético-MGGalo ainda não fechou um acordo para a rescisão de Ricardo OliveiraAtlético-MG oficializa a contratação do atacante MarronyComo Marrony e Keno podem ser fundamentais para a ideia de jogo de Sampaoli no AtléticoA terceira força de Pratto no Galo é que o preferido de Jorge Sampaoli, o jovem Nahuel Bustos. de 21 anos, que pertence ao Talleres, da Argentina, não estar disponível para o clube mineiro.
O Atlético fez duas propostas pelo jogador e ambas foram recusadas, pois o time de Córdoba tem preferência em negociar Nahuel com o futebol europeu. O atacante teve bom desempenho em campo, com 10 gols anotados em 22 partidas da temporada 2019/20. Sua uma multa rescisória é de 18 milhões de dólares.E MAIS:Talleres recusa duas propostas do Galo pelo atacante Nahuel BustosApesar de problemas extracampo de Cazares, Sette Câmara diz que deseja renovar o contrato do meiaGalo não constata novos casos de Covid-19. Cazares segue afastadoCampanha de ajuda à menina Clarinha supera a meta e sua casa será reconstruída e adaptadaAtlético-MG tem sucesso extra com o Manto da Massa: aumento no número de sócios do Galo na Veia E MAIS: