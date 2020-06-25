Busca por um 9! Galo mira seus olhos para Lucas Pratto, mas o preferido de Sampaoli é Nahuel Bustos

Crédito: Pratto ainda agrada o torcedor alvinegro e pode estar no radar do clube para reforçar o ataque-(Reprodução

A busca por um camisa 9 do Atlético-MG, tem gerado diversos nomes que estão sendo ligados ao clube. E, o nome da vez é do ex-jogador do próprio clube, Lucas Pratto, atualmente no River Plate, da Argentina.

O nome do atacante, de 32 anos, está sendo ventilado para reforçar o clube pela dificuldade em encontrar boas opções no mercado. A situação pode ter um acerto, pois o empresário de Pratto, Gustavo Goñi, também agencia Franco Di Santo, que está de saída do alvinegro. Porém, Goñi, já avisou que antes de falar sobre Pratto, terá de resolver pendências de Di Santo, que ainda não assinou sua rescisão.

O nome de Lucas Pratto pode ter força também pela identificação com o torcedor e ainda estar em uma idade que pode dar retorno técnico ao clube, caso de Keno, de 30 anos, que é visto como um investimento para o campo e não por uma venda futura. Pratto tem 107 jogos e 42 com a camisa alvinegra, jogando de 2015 a 2017. E MAIS:Com Tardelli, Keno e Marrony, Atlético Mineiro volta a brigar pelo Brasileirão, crava CeretoCBMA determina prazo final para decidir se Fred pagará ou não a multa milionária ao Atlético-MGGalo ainda não fechou um acordo para a rescisão de Ricardo OliveiraAtlético-MG oficializa a contratação do atacante MarronyComo Marrony e Keno podem ser fundamentais para a ideia de jogo de Sampaoli no AtléticoA terceira força de Pratto no Galo é que o preferido de Jorge Sampaoli, o jovem Nahuel Bustos. de 21 anos, que pertence ao Talleres, da Argentina, não estar disponível para o clube mineiro.