Busanello lamenta Chape 'desligada' contra o Palmeiras

A Chapecoense é a lanterna do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Verdão do Oeste foi até o Allianz Parque e acabou superado por 3 a 1 pelo Palmeiras.
Autor do único gol da Chape, Busanello afirmou que o time entrou ‘desligado’ e pagou o preço pelos erros.
‘Começamos desligados nos dois jogos. Foram dois gols no primeiro tempo do primeiro jogo e agora três. Fica difícil correr atrás. Tem muito campeonato pela frente e tenho certeza que vamos conseguir algo grande pela frente’, declarou.
Agora, a Chapecoense volta a campo no meio da semana pela Copa do Brasil, quando encara o ABC. No Brasileirão, o rival é o Ceará, na Arena Condá.