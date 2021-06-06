Busanello lamenta Chape 'desligada' contra o Palmeiras

Crédito: Márcio Cunha/ACF

A Chapecoense é a lanterna do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Verdão do Oeste foi até o Allianz Parque e acabou superado por 3 a 1 pelo Palmeiras.

Autor do único gol da Chape, Busanello afirmou que o time entrou ‘desligado’ e pagou o preço pelos erros.

‘Começamos desligados nos dois jogos. Foram dois gols no primeiro tempo do primeiro jogo e agora três. Fica difícil correr atrás. Tem muito campeonato pela frente e tenho certeza que vamos conseguir algo grande pela frente’, declarou.