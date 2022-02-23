Burnley x Tottenham: Saiba onde assistir, horário e escalações

A bola vai rolar na Premier League e o Tottenham encara o Burnley fora de casa, nesta quarta, às 16h30 (de Brasília) em jogo adiado da 13ª rodada. As duas equipes passam por contextos bem distintos. Os Spurs estão em 8° lugar na tabela, brigando por vaga em competições europeias, enquanto o Burnley luta para não cair de divisão.BURNLEYO time comandado por Sean Dyche passa por um momento complicado na Premier League. O Burnley é vice-lanterna da liga (19° colocado) com 17 pontos somados em 22 jogos, sendo que tem duas partidas a menos que o Newcastle, que é o último fora da zona de rebaixamento. A vitória no último jogo diante do Brighton pode dar um pouco mais de confiança aos mandantes, após uma sequência de onze rodadas sem vencer.