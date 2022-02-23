Burnley x Tottenham: Saiba onde assistir, horário e escalações

A bola vai rolar na Premier League e o Tottenham encara o Burnley fora de casa, nesta quarta, às 16h30 (de Brasília) em jogo adiado da 13ª rodada. As duas equipes passam por contextos bem distintos. Os Spurs estão em 8° lugar na tabela, brigando por vaga em competições europeias, enquanto o Burnley luta para não cair de divisão.BURNLEYO time comandado por Sean Dyche passa por um momento complicado na Premier League. O Burnley é vice-lanterna da liga (19° colocado) com 17 pontos somados em 22 jogos, sendo que tem duas partidas a menos que o Newcastle, que é o último fora da zona de rebaixamento. A vitória no último jogo diante do Brighton pode dar um pouco mais de confiança aos mandantes, após uma sequência de onze rodadas sem vencer.
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TOTTENHAMOs Spurs chegam com a moral levantada após a emocionante vitória fora de casa diante do Manchester City. Os comandados de Antonio Conte fazem uma temporada abaixo do esperado e brigam por vagas em torneios continentais, sendo que têm três jogos a menos que o West Ham que é o último na zona de classificação para a Europa League. A equipe londrina está a três pontos do seu rival direto. A forma recente do Tottenham também é de altos e baixos: nos últimos nove jogos, perderam cinco e venceram quatro.
Veja como foi a vitória do Tottenham sobre o Manchester City
FICHA TÉCNICAData e horário: Quarta feira, 23 de fevereiro de 2022, às 16h30Local: Turf Moor, Burnley, InglaterraÁrbitro: Graham ScottAssistentes: Dan Cook e Dan RobathanOnde assistir: Star+
Prováveis escalaçõesBurnley (técnico: Sean Dyche)Roberts, Collins, Mee, PetersLennon, Cork, Brownhill, McNeil, Cornet e Weghorst.Desfalques: Vydra, Gudmundsson (machucados), Taylor, Cornet, Tarkowski e Westwood (dúvidas).
Tottenham (técnico: Antonio Conte)Lloris, Davies, Dier, Romero, Sessegnon, Hojbjerg, Bentancur, Doherty, Son, Lucas e Kane.Desfalques: Tanganga, Skipp (machucados), Reguillon e Emerson (dúvidas).