Burnley x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

Após sofrer derrotas na Conference League e na Premier League, o Tottenham busca uma vitória e a classificação às quartas de final da Copa da Liga Inglesa diante do Burnley, nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília). No entanto, o jogo único será disputado longe do terreno dos Spurs.Fala, Nuno
- Será um jogo duro, pois o Burnley possui uma boa equipe, mas é uma chance para nós melhorarmos, sabendo que a Copa da Liga Inglesa é um torneio importante para a gente. Temos que ir jogo a jogo e essa partida será uma final - disse Nuno Espírito Santo, técnico do Tottenham.
Como as equipes chegaram
O Tottenham entrou na Copa da Liga Inglesa apenas na 3ª rodada e eliminou o Wolverhampton nos pênaltis. Por outro lado, o Burnley eliminou o Newcastle na 2ª rodada da competição nos pênaltis e goleu o Rochdale AFC na fase seguinte por 4 a 1.
FICHA TÉCNICA:Burnley x Tottenham
Data e horário: 27/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Turf Moor, em Burnley (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BURNLEY (Técnico: Sean Dyche)Hennessey; Lowton, Long, Tarkowski e Pieters; Gudmundsson, Brownhill, Cork e Cornet; Vydra e Rodriguez
Desfalques: Dale Stephens (machucado). Ben Mee (Covid-19)
TOTTENHAM (Técnico: Nuno Espírito Santo)Gollini; Tanganga, Romero, Sanchez e Davies; Hojbjerg, Skipp e Alli; Gil, Kane e Bergwijn
Desfalques: Ryan Sessegnon and Matt Doherty (machucados)