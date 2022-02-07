Burnley x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Após ser eliminado na Copa da Inglaterra, o Manchester United viaja para encarar o Burnley nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Premier League. No Campeonato Inglês, os Red Devils vivem ótima fase após duas vitórias consecutivas e buscam se consolidar no G-4.PONTOS QUE PRECISAM MELHORAR- Há duas críticas que todos devemos encarar. O primeiro é o desperdício de chances claras. O outro são os 10 segundos antes do gol de mão que concedemos (ao Middlesbrough). Foi uma situação perfeita de pressão na lateral do campo deles. Mas esquecemos de tirar a bola deles. Isso levou a uma situação em que estávamos em desvantagem no nosso campo e permitimos o gol - analisou Ralf Rangnick, técnico do Manchester United.