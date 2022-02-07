Burnley x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Após ser eliminado na Copa da Inglaterra, o Manchester United viaja para encarar o Burnley nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Premier League. No Campeonato Inglês, os Red Devils vivem ótima fase após duas vitórias consecutivas e buscam se consolidar no G-4.PONTOS QUE PRECISAM MELHORAR- Há duas críticas que todos devemos encarar. O primeiro é o desperdício de chances claras. O outro são os 10 segundos antes do gol de mão que concedemos (ao Middlesbrough). Foi uma situação perfeita de pressão na lateral do campo deles. Mas esquecemos de tirar a bola deles. Isso levou a uma situação em que estávamos em desvantagem no nosso campo e permitimos o gol - analisou Ralf Rangnick, técnico do Manchester United.
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SITUAÇÕES OPOSTASEnquanto os Diabos Vermelhos lutam para abrir vantagem em relação a West Ham, Arsenal e Tottenham em busca do 4º lugar da Premier League, o Burnley é o lanterna da competição e luta para escapar do rebaixamento. No entanto, o clube de Sean Dyche conquistou apenas uma vitória na competição e vive uma situação delicada.
FICHA TÉCNICA:Burnley X Manchester United
Data e horário: 8/2/2022, às 17h (de Brasília)Local: Turf Moor, em Burnley (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BURNLEY (Técnico: Sean Dyche)Pope; Roberts, Tarkowski, Mee e Taylor; McNeil, Westwood, Brownhill e Cornet; Rodriguez e Weghorst
Desfalques: Matej Vydra e Johann Berg Gudmundsson (machucados)
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Varane, Maguire e Shaw; McTominay e Pogba; Rashford, Bruno Fernandes e Elanga; Cristiano Ronaldo
Desfalques: Eric Bailly (machucado). Mason Greenwood (afastado). Fred e Alex Telles (Covid-19)