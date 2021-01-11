futebol

Burnley x Manchester United: onde assistir e prováveis escalações

Em caso de vitória, Red Devils podem assumir a liderança da Premier League.
Donos da casa querem se afastar da zona de rebaixamento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2021 às 13:26

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 13:26

Crédito: OLI SCARFF / POOL / AFP
A partida que vale o primeiro lugar na tabela da Premier League. Nesta terça-feira, o Manchester United visita o Burnley, às 17h15 (horário de Brasília). Em caso de vitória, os Red Devils ultrapassarão o Liverpool e assumirão a liderança da competição.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEAntes da partida, o treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, falou sobre o que espera do duelo.
- O Burnley teve bons resultados após um início difícil. [É] difícil marcar contra eles; eles não oferecem muitas chances - [são] sempre difíceis de jogar contra. Quando você vai lá, sabe o que está enfrentando. Acho que todas as equipes querem liderar a Premier League, é claro, mas é aquele tipo de temporada, aquele tipo de ano e situação em que haverá mais altos e baixos e menos consistência nos resultados e atuações. Para mim, é emocionante.
FICHA TÉCNICA
Burnley x Manchester UnitedData e horário: 12/01/202, às 17h15 (de Brasília)Local: Turf Moor (Burnley, ING)Onde assistir: ESPN
Prováveis escalações
Burnley Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; McNeil, Westwood, Brownhill, Brady; Barnes, Wood.
Desfalques: nenhum.
Manchester United (Treinador: Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Pogba, Fernandes, Rashford; Martial.
Desfalques: Edinson Cavani (suspenso).

