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Burnley x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Time de Pep Guardiola lidera a competição, mas tem apenas um ponto a mais que o Liverpool, segundo colocado. Burnley briga contra o rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 16:25

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 16:25

A bola vai voltar a rolar pelos torneios nacionais ao redor do Velho Continente após a Data-Fifa. Neste sábado, o Manchester City entra em campo pelo Campeonato Inglês, contra o Burnley, pela 31ª rodada da competição. O jogo acontece no Estádio Turf Moor, às 11h (de Brasília).BURNLEYBrigando contra o rebaixamento, o Burnley atualmente é o vice-lanterna, com 21 pontos. Correndo grandes riscos de cair para a Championship, o time de Sean Dyche vem de três derrotas nas últimas três partidas, sendo a última delas para o Brentford, por 2 a 0.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
MANCHESTER CITYLíder do Campeonato Inglês, o time de Pep Guardiola tenta conquistar seu segundo título consecutivo. Apesar da primeira colocação, os Cityzens são seguidos de perto pelo Liverpool, que tem um ponto a menos. Na última partida, o Sky Blues empataram em 0 a 0 com o Crystal Palace.
+ Veja os astros que estão fora da Copa do MundoFICHA TÉCNICA
Burnley x Manchester CityPremier League - Campeonato Inglês31ª Rodada​Data e horário: 02/04/2022, às 11h (de Brasília)Local: Turf Moor, em Burnley (ING)Árbitro: Craig PawsonAssistentes: Harry Lennard e Richard WestTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
BURNLEY (Técnico: Sean Dyche)Nick Pope; Roberts, Tarkowski, Ben Mee (Long) e Taylor; Lennon, Westwood, Brownhill e McNeil; Weghorst e Cornet.
Desfalques: Gudmundsson (lesionado); Collins (suspenso); Ben Mee, Vydra e Pieters (dúvidas).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Stones, Laporte e João Cancelo; Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne; Mahrez, Phil Foden e Jack Grealish.
Desfalques: Rúben Dias (lesionado); Sterling e Palmer (dúvidas); Mendy (afastado).
Crédito: ManchesterCityvenceuoBurnleypor2a0noprimeiroturno(Foto:OLISCARFF/AFP

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