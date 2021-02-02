Burnley x Manchester City: Onde assistir e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, 03, Burnley e Manchester City se enfrentarão às 15h, no estádio Turf Moor, em partida válida pela 22ª rodada da Premier League. Para o time da casa é uma oportunidade de abrir 11 pontos em relação ao Fulham, primeiro time na zona de rebaixamento. Para os visitantes é a chance de disparar como líder da competição.Confira a tabela da Premier LeagueGuardiola prevê um jogo difícil- Sempre acho que jogar Burnley, especialmente fora, é que nunca será fácil. Eu presto atenção zero ao que aconteceu no passado. É amanhã, o que temos que fazer para vencê-los. Isso é apenas minha preocupação. City avassalador- A última derrota do Manchester City na competição foi para o Tottenham na nona rodada. Além disso, desde a 18ª rodada, o City marcou 11 gols e não sofreu nenhum.FICHA TÉCNICABurnley x Manchester City