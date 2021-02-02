Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Burnley x Manchester City: Onde assistir e prováveis escalações

O City busca disparar ainda mais na liderança, enquanto o Burnley pode abrir11 pontos de vantagem do primeiro time na zona de rebaixamento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2021 às 12:59

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 12:59

Crédito: O City é o líder da competição com 44 pontos AFP/Martin Rickett
Nesta quarta-feira, 03, Burnley e Manchester City se enfrentarão às 15h, no estádio Turf Moor, em partida válida pela 22ª rodada da Premier League. Para o time da casa é uma oportunidade de abrir 11 pontos em relação ao Fulham, primeiro time na zona de rebaixamento. Para os visitantes é a chance de disparar como líder da competição.Confira a tabela da Premier LeagueGuardiola prevê um jogo difícil- Sempre acho que jogar Burnley, especialmente fora, é que nunca será fácil. Eu presto atenção zero ao que aconteceu no passado. É amanhã, o que temos que fazer para vencê-los. Isso é apenas minha preocupação. City avassalador- A última derrota do Manchester City na competição foi para o Tottenham na nona rodada. Além disso, desde a 18ª rodada, o City marcou 11 gols e não sofreu nenhum.FICHA TÉCNICABurnley x Manchester City
Data e horário: 03/02/2021 às 15hLocal: Turf MoorÁrbitro: Martin AtkinsonAssistentes: Constantine Hatzidakis, Eddie Smart e Anthony Taylor.VAR: Stuart Attwell. Onde assistir: FOX SportsPROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BURNLEY (Técnico: Sean Dyche)Pope; Lowton, Tarkowski, Mee e Pieters; Brady, Westwood, Cork e McNeil; Wood (Matěj Vydra) e Rodriguez.
Desfalque: Taylor (machucado).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Dias, Stones e Cancelo; Rodri, Gundogan e Bernardo Silva; Mahrez, Sterling e Foden.
Desfalques: Aguero (se recuperou da Covid-19, mas ainda não está disponível), De Bruyne e Ake.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados