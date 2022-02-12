Burnley x Liverpool: prováveis times e onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Com o retorno de Sadio Mané, o Liverpool visita o Burnley, neste domingo (13), às 11h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Campeão da Copa Africana de Nações, o camisa 10 voltou a ser relacionado pelo técnico Jürgen Klopp. Em segundo lugar, os Reds seguem na caça ao líder Manchester City. REDS NA CAÇA AO LÍDER
Em segundo lugar no Campeonato Inglês, o Liverpool segue na caça ao líder Manchester City. A missão não é fácil, mas o time comandado pelo técnico Jürgen Klopp ainda tem esperança. Para o duelo contra o Burnley, o treinador alemão deve ter o retorno de Sadio Mané, campeão da Copa Africana das Nações.
- Mané treinou normalmente. Vamos conversar para saber como ele se sente antes de tomar uma decisão. Ele provavelmente está bem emocionalmente, mas fisicamente precisamos analisar - destacou Klopp. CHANCE DE DEIXAR A LANTERNA
O Burnley tem a oportunidade de deixar a lanterna do Campeonato Inglês e aumentar a chance de deixar a zona de rebaixamento. Os Clarets ocupam o último lugar, com 14 pontos. O Norwich, que enfrenta o líder Manchester City, é o primeiro clube dentro do Z-4, com 17. FICHA TÉCNICABurnley x Liverpool
Data e horário: 13/02/2022, às 11h (de Brasília)Local: Turf Moor, em BurnleyÁrbitro: Martin AtkinsonAssistentes: Gary Beswick e Darren CannVAR: Darren EnglandTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
BURNLEY (Técnico: Sean Dyche)Nick Pope; Conner Roberts, James Tarkowski, Ben Mee e Erik Pieters; Ashley Westwood, Josh Brownhill, Aaron Lennon e Dwight McNeil; Jay Rodriguez e Wouth Weghorst
Desfalques: Johann Gudmundsson, Matej Vydra, Maxwel Cornet e Charlie Taylor
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Joel Matip e Andrew Robertson; Fabinho, Naby Keita e Harvey Elliott (Jordan Henderson); Mohamed Salah, Diogo Jota (Sadio Mané) e Roberto Firmino
Desfalques: Joe Gomez e Divock Origi