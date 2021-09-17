Burnley x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Crédito: JON SUPER / POOL / AFP

Tem duelo de desesperados pela quinta rodada do Campeonato Inglês. Neste sábado, o Burnley, que ocupa a 18ª posição com apenas um ponto, recebe o Arsenal, que está no 16º lugar com três pontos, no Estádio Turf Moor. O jogo acontece às 11h (de Brasília).BURNLEYAntes da partida, o técnico Sean Dyche disse que mesmo com a má fase do Arsenal, que tem apenas uma vitória em quatro jogos, sua equipe encontrará dificuldades. Para o treinador dos Clarets, os Gunners têm um ótimo time.

- Eles ainda são um time bom. Eles ainda têm talento. Eles são obviamente um clube em uma grande transição do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do jogador. Olha, é muito difícil, é difícil em todos os níveis - disse Sean Dyche.

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ARSENALTécnico do Arsenal, Mikel Arteta citou que está sendo difícil ver competições europeias e que seu time não está participando de nenhuma. No entanto, de acordo com o comandante, isso serve de motivação para que os Gunners façam uma grande temporada e conquistem uma vaga internacional.

- Está doendo muito nos últimos dias. Foi doloroso ligar a TV, ver aquelas equipes lá e não ver o Arsenal ali. Foi doloroso. Estou completamente motivado. Não quero ficar sentado e com o Arsenal fora destas competições. Sabemos que temos o foco e o gatilho está lá - disse Arteta.

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Burnley x ArsenalPremier League - Campeonato Inglês5ª Rodada​Data e horário: 18/09/2021, às 11h (de Brasília)​Local: Estádio Turf Moor, em Burnley (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Gary Beswick e Adam NunnTransmissão: ESPN e Star+

PROVÁVEIS TIMES

BURNLEY (Técnico: Sean Dyche)Pope; Lowton, Ben Mee, Tarkowski e Cornet; Gudmundsson, Westwood, Brownhill e McNeil; Wood e Barnes.

Desfalques: Stephens, Long e Roberts (lesionados); Collins (dúvida).

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Tomiyasu, Ben White, Gabriel Magalhães e Tierney; Partey, Lokonga, Saka, Odegaard e Smith Rowe; Aubameyang.